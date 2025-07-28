Yolüstü Köyü'nde Enerji Tasarrufu Eğitimi

Dicle Elektrik, enerji tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yolüstü Köyü'nde kadın ve çocuklara, "Yeteri Kadar, En Doğru Karar" platformu kapsamında özel bir eğitim etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, köydeki buluşmada evlerde uygulanabilecek basit önlemlerle enerji tasarrufu sağlanabileceği anlatıldı.

İnsan ve çevre odaklı çalışmalarıyla enerji verimliliğine katkı sunmayı hedefleyen Dicle Elektrik, hizmet verdiği bölgelerde toplumsal farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Kaliteli ve sürdürülebilir enerji dağıtımı kadar bilinçli tüketim davranışlarına katkı sağlamak amacıyla çalışan şirket, "Yeteri Kadar, En Doğru Karar" platformu kapsamında kırsal bölgelerde yaşayan tüketicilere yönelik bilgilendirici etkinliklerle sosyal sorumluluk anlayışını pekiştiriyor.

Bu kapsamda, Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yolüstü Köyü'nde kadın ve çocuklara yönelik enerji tasarrufu temalı buluşma köyün ilk kadın muhtarı Züleyha Avunç'un ev sahipliğinde düzenlendi.

Etkinliğe katılan köy halkına, evlerde uygulanabilecek basit ama etkili tasarruf yöntemleri anlatıldı. Dicle Elektrik uzmanları, çamaşır makinesinin tam dolu çalıştırılması, elektrikli süpürgelerin bakımının ihmal edilmemesi, ütü kullanımında zaman yönetimi ve tasarruflu ampul tercihleri gibi ipuçlarını paylaştı.

"Bireysel önlemlerle elektrik israfının önlenebileceğine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Bilal Altunç, hedef kitlesi kadın ve çocuklar olan söz konusu etkinlikleri yaygınlaştırmayı planladıklarını ifade etti.

Altunç, bölgede elektrik enerjisinin özellikle yazın soğutma, kışın ise ısıtma amacıyla yoğun kullanıldığını belirterek, "Bu durum kadın ve çocuklarda tasarruf bilincinin önemini daha da artırmaktadır. Bireysel önlemlerle elektrik israfının önlenebileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyeti Merkezleri Müdürü Abdullatif Şen de kadınların enerji tasarrufu konusunda bilinçlenmesinin diğer aile bireylerine de olumlu katkı yaptığına işarert ederek, "Tüketici bireylerin daha sorumlu davranması, aslında kendi aile refahlarını da artırıyor." ifadesini kullandı.

Etkinlik sonunda enerji tasarrufunun hikayeleştirildiği "Dicle ve Arkadaşları İsrafa Karşı" isimli kitap çocuklara hediye edildi.