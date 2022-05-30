Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu - Son Dakika
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Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu

30.05.2022 14:07
Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansıtarafından işletmelerin verimliliği ile yönetim becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulanan "2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansıtarafından işletmelerin verimliliği ile yönetim becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulanan "2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) 1 Mart 2022 tarihinde ilan ettiği "2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" çerçevesinde başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçleri sona erdi.

Teknik Destek Programı çerçevesinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden başvurusu alınan projelerden toplam 6 proje başarılı bulunarak Ajans Genel Sekreterliği onayıyla desteklenmeye hak kazandı.

KUZKA tarafından başarılı bulunan projelere; kaynak, hammadde ve işgücü verimliliğinin arttırılması ve işletmelerin üretim, pazarlama ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi konularında teknik destek sağlanacak.

Belirlenen önceliklerde Temmuz-Ağustos döneminde de proje başvurularına açık olacak olan "2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı"na 31 Ağustos 2022 tarihine kadar proje başvurusu yapılabilecek. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Ajans, Sinop, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu - Son Dakika


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