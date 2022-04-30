Yöresel ev yemekleri gelir kapısı oldu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta ev hanımı, evinin mutfağında yaptığı yöresel ev yemeklerini sosyal medya üzerinden satıp, aile ekonomisine destek oluyor.

Onikişubat ilçesi Mimar Sinan mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi Hatice Buluntu (47), 4 yıl önce ekonomik gelir sağlamak amacıyla evinin mutfağında hazırladığı mumbar dolması, İçli köfte, börekler, el açması tatlılar yaparak satışa başladı.

Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerini tanıtmak ve aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kendi mutfağında yöresel yemekler yapmaya başladığını söyleyen Buluntu, "Çevremdeki arkadaşlarım, akrabalarım, komşularım yaptığım yöresel yemekleri hep beğeniyorlardı ve elimin lezzetli olduğu söylüyorlardı. Ben de kendi mutfağımda mumbar dolması, içli köfte, mantı ve börekler yaparak satışa sunmaya başladım. Çok fazla talep gördü. Sosyal medya hesabımdan gurbette yasayan hemşerilerimiz sipariş veriyor ve kargayla gönderiyorum. Kendime nasıl yapıyorsam müşterilerime de o titizlikle yapıyorum. Mumbar dolmasının hazırlaması çok zahmetli ve temizlenmesi saatlerimi alıyor. Fiyatlarını ise makul tutuyorum. Buradaki kazancımla da evimin ihtiyaçlarını, kendimin ihtiyaçlarını karşılıyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ