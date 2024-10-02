YÖREX Fuarı\'nda 72 Kentin Lezzetleri

Ekonomi

Antalya'da "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla 16 yıl önce düzenlenmeye başlanan ve yöresel değerlerin gelecek nesillere taşınmasını sağlayan Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), bu sene 72 kentin ürünleri görücüye çıkacak.

Yöresel ürünlerin katma değerini artırmak, kırsal alanda ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen YÖREX, bu yıl 13'üncü kez 9-13 Ekim'de ANFAŞ Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini kapılarını açacak.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, 2008'de yöresel ürünlerin ticarileşme süreçlerine desteklemek, markalaşmayı sağlamak, katma değerini artırmak amacıyla fuara sosyal sorumluluk projesi olarak başladıklarını söyledi.

Fuarla ilgili ilk günden itibaren çok güzel dönüşler aldıklarını belirten Çandır, "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla ülkenin her bir noktasına ulaştıklarını, karşılaştıkları ürünlerle heyecanlarının daha da arttığını dile getirdi.

"Ürünlerimizin Avrupa'daki pazar payını artırmak istiyoruz"

YÖREX ile ürünlerin markalaşmasını ve katma değerinin artmasını sağlayan coğrafi işaret tescil belgesine de ağırlık verdiklerini vurgulayan Çandır, şunları söyledi:

" Türkiye'de YÖREX'e başladığımızda 109 coğrafi işaretli ürünümüz vardı, bugün itibarıyla 1637 ürünümüz coğrafi işaretle tescillenmiş durumda. 600'e yakın ürünümüzün de başvurusu kabul edildi. Daha sevindirici olanı da AB'de de coğrafi işaretli ürünlerimiz tescillenmeye başladı. 27 ürünümüz coğrafi işaret tescilini AB'den aldı, 60 ürünümüz de almak için gün sayıyor. İnşallah bu ürünlerimizin de sayısını artıracağız. İlk başlarda Türkiye'de 3 bin 500 ürünümüzün coğrafi işaret tescil belgesini alabileceğini hedefliyorduk. Şu an başvurularla beraber bu ürünlerin üçte ikisinin coğrafi işaretli tescilleri gerçekleşti."

Coğrafi işaret tescil belgesinin ekonomik katkısının yüksek olduğuna işaret eden Çandır, "Dünyadaki coğrafi işaretler piyasasına baktığımızda 200 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Türkiye'nin bu pazardan hak ettiği payı alamadığını düşünüyoruz. Bu doğrultuda 15 yıllık çabalarımızla Türkiye'de coğrafi işaret, yöresel ürün konusunda önemli bir farkındalık oluşturduk. 2025'ten itibaren ise konsantrasyonumuz, bu ürünleri dünya ligine çıkarmak, Avrupa'daki pazar payını artırmak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Çandır, bu yılki fuarda 400 firmanın 72 kente özgü el emeği, göz nuru ürünlerini yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturacaklarını belirtti.

Fuarda özellikle çocukları daha fazla fuarda görmek istediklerini dile getiren Çandır, bu ürünleri geleceğe taşıyacak çocukların, ürünleri görmeleri, tatmaları ve hissetmeleri gerektiğini kaydetti.

Borsa'da YÖREX tanıtıldı

Öte yandan Çandır, ATB'de düzenlenen basın toplantısında da fuar hakkında bilgi verdi.

Toplantı katılan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, fuarın Antalya'nın markası haline geldiğini ve ülkenin her yerinde bilindiğini söyledi.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da fuarın gerek kent gerekse ülke açısından önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ise fuarın alternatif turizme, kent ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.