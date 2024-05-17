Yorulmaz Mühendislik Yurtdışına Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yorulmaz Mühendislik Yurtdışına Açılıyor

Geniş Video İzle

Yorulmaz Mühendislik, 2030 yılına kadar en az 8 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor. Van'da faaliyet gösteren şirket, çelik kalıp ihtiyacını karşılamakla birlikte otomatik baraj, HES temizleme makinası, kar küreme ve tuzlama makinası gibi birçok üretimi gerçekleştiriyor. Şirketin yetkilisi Doğan Yorulmaz, Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini ve yurt dışına taşımaya yönelik çalışmalarının olduğunu belirtti.

17.05.2024 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yorulmaz Mühendislik yurtdışına açılıyor

Yorulmaz Mühendislik yetkilisi Doğan Yorulmaz:

"Hedefimiz 2030 yılına kadar en az 8 ülkeye ihracat yapmak"

VAN - Van'da 5 yıldır bölgenin çelik kalıp ihtiyacını karşılayan Yorulmaz Mühendislik yetkilisi Doğan Yorulmaz, "Hedefim 2030 yılına kadar en az 7-8 ülkeye ihracat yapmaktır" dedi.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Yeni Sanayi Sitesinde 2018 yılında kurulan Yorulmaz Mühendislik, kısa sürede Türkiye'de konusunda lider bir konuma geldi. Otomatik baraj, ve HES ızgara temizleme makinası, low-bed, kar küreme, tuzlama makinası, yer süpürme makinası, arıtma tesisi montalama, imalat, tesis kurulumu, iş makinaları kovaları, çöp römorku, çelik konstrüksiyon, iş makinaları bakım onarım, raylı veya lastikli maden taşıma araç imalatları gibi bir çok üretimi gerçekleştiren Yorulmaz Mühendislik, bölgenin çelik kalıp ihtiyacını karşılıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yorulmaz Mühendislik Yetkilisi Doğan Yorulmaz, imalat sektöründe genellikle çelik yapılar üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, "Araç üstü ekipman imalatları ve bölgede çeşitli özel amaçlı makinalar varsa onunda imalatlarını yapmaktayız. Şuan için işyerinde prefabrik yapılan kalıp imalatları yapılmaktadır. Daha öncede arıtma sektöründe, sivrici Makinaları HES temizlik robotlarının imalatlarını yaptık. Şuanda da devam ediyoruz" dedi.

İki işletmede yaklaşık 55 kişinin istihdamını sağladıklarını aktaran Yorulmaz, "Çoğu mühendis olmak üzere çalışanlarımız genelde kalifiyeli personellerdir. Ayrıca eleman alıp yetiştirme çalışmalarımız da oluyor. Yaptığımız işleri halka anlatmak için fuarlara katılmak zorundayız. Çünkü ne iş yaptığımızı ancak fuarlar bazında anlatabiliriz" ifadelerini kullandı.

Yorulmaz Mühendislik olarak ihracata yönelik çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Yorulmaz, "Hali hazırda Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce yaptığımız güzel projelerimiz oldu. Yina hala devam eden projelerimiz de var. Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin havalandırma hattı çelik yapıları ve 8 adet sivrici makinamız 4 yıldır çalışmaktadır. Yine Muradiye ve Çaldıran'da çalışmalarımız var. Kayseri ve Erciyes'te holdinge ait HES'lerde temizlik makinalarımız çalışmaktadır. Yine Ağrı'da Millet Bahçesinde, asma halatlı yaklaşık 650 tonluk bir çelik köprü çalışmamız var ve şuanda sona doğru yaklaştık. Muş'ta, Doğu Bayazıt'ta, Bitlis'te, Hakkari gibi daha birçok ilde çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca burada imalatını yaptığımız özel amaçlı makinalarımız da var. Bunları yurt dışına taşımaya yönelik çalışmalarımız var. İnşallah hedefimiz 2030 yılına kadar en az 7-8 ülkede makinalarımızı görmektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İhracat, HES, Van, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yorulmaz Mühendislik Yurtdışına Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 İsrail’in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen “Yalancılar“ sesiyle irkildi İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:24:06. #1.12#
SON DAKİKA: Yorulmaz Mühendislik Yurtdışına Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement