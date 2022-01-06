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Yosunlardan jet yakıtı üretecek Avrupa'nın ilk biyorafinerisi yarın açılıyor - Son Dakika

Yosunlardan jet yakıtı üretecek Avrupa'nın ilk biyorafinerisi yarın açılıyor

06.01.2022 10:42
Yosunlardan jet yakıtı üretecek Avrupa'nın ilk biyorafinerisi yarın açılıyor

Alg (yosun) biyokütlesinden jet yakıtı elde etmek için tasarlanan, Türkiye'nin lokomotif sektörlerine yönelik yenilikçi, çevre dostu, yüksek katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi üzerine odaklanmış olan INDEPENDENT Projesi'nin açılış etkinliği yarın yapılacak.

Alg (yosun) biyokütlesinden jet yakıtı elde etmek için tasarlanan, Türkiye'nin lokomotif sektörlerine yönelik yenilikçi, çevre dostu, yüksek katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi üzerine odaklanmış olan INDEPENDENT Projesi'nin açılış etkinliği yarın yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, organizasyon saat 10.30'da Boğaziçi Üniversitesinin Kilyos'taki Sarıtepe Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Tesisin resmi açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin katılımıyla yapılacak.

"Avrupa'nın ilk karbon negatif (hava temizleyici) biyorafinerisi" olma özelliğini taşıyan tesis, aynı zamanda Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerini de bugünden sağlıyor.

Toplam 2 bin 500 metrekarelik bir Ar-Ge alanı içinde kurulan açık havuz ve kapalı üretim reaktörlerinde yetiştirilen alglerden son ürün olarak biyoyakıtlar, insan gıda takviyesi ürünleri, farmasötik özellik gösteren bileşenler, hayvan yemi uygulamaları ve organik biyogübreler geliştiriliyor.

Entegre üretim modeli

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında başta enerji, gıda, çevre ve sağlık sektörleri olmak üzere birçok farklı sektörde faaliyet gösteren KOBİ'lere danışmanlık, proje geliştirme, teknoloji transferi, test ve analiz hizmetleri verebilmesi, bu alanda istihdam yaratılması ve sektör gelişimi sağlanması hedefleniyor.

KOBİ ve girişimcilerin biyoteknoloji alanında uluslararası rekabet güçlerini artırmak amacıyla geliştirilen INDEPENDENT Projesi, alg biyoteknolojileri alanında uzun yıllardır çalışmakta olan Boğaziçi Üniversitesinin Ar-Ge yetkinliğini ve BÜN Teknopark AŞ'nin uluslararası iş geliştirme tecrübesinin ticari üretim ölçeğine aktarılması ekseninde kurgulanarak oluşturuldu.

Proje kapsamında, Türkiye'nin temel sıkıntılarından ve başlıca cari açık kaynaklarından enerji ve sağlık başta olmak üzere gıda, tarım, hayvancılık ve çevre sektörlerine yönelik biyoekonomi odaklı bir büyüme modeline dayanan ürün ve teknolojilerin entegre bir üretim modeliyle fosil kaynaklara bağlı olmadan tamamen alg tabanlı doğal kaynaklardan elde edilmesi amaçlanıyor.

Sıfır atık hedefli

Projenin 6 milyon avroluk bütçesinin yüzde 85'i Avrupa Birliği, yüzde 15'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı altında destekleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü'nde faaliyet gösteren İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi (İMBİYOTAB) çatısı altında sıfır atık hedefli, karbon-negatif, entegre bir biyorafineri sistemi olarak tasarlanan projenin hedef grupları arasında ilgili sektörlerdeki girişimci KOBİ'ler, AR-GE şirketleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri bulunuyor.

Rekabetçi Sektörler Programı

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, yaklaşık 800 milyon avroluk bir bütçeyi projeler aracılığıyla kullandıran bir mali destek programı. 2007'den bu yana yürütülen program ile Türkiye'nin farklı bölgelerinde sanayicilerin, KOBİ'lerin ve girişimcilerin rekabet gücünü artırarak ekonomik kalkınmanın sağlanması ve Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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Araştırma Geliştirme, Avrupa Birliği, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yosunlardan jet yakıtı üretecek Avrupa'nın ilk biyorafinerisi yarın açılıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yosunlardan jet yakıtı üretecek Avrupa'nın ilk biyorafinerisi yarın açılıyor - Son Dakika
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