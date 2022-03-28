"Youtube izlenmeleri azalsa da gelirleri arttı" - Son Dakika

İnternetten para kazanmak isteyenler için önemli bir mecra haline gelen video paylaşım platformu Youtube, üzerinden sağlanan kazançlarda, izlenmeler azalsa da kazançların azalmadığı, hatta bazı kategorilerde arttığı ifade ediliyor.

Türkiye'de Youtube kanalı üzerinden kazanç sağlayan önemli isimlerden biri olan Youtuber Okan Sarıoğlu, Youtube izlenmeleri hakkında değerlendirmede bulundu. "Youtube izlenmeleri azalsa da Youtube gelirlerinin arttığını görüyoruz." diyen Sarıoğlu, "Bunda temel etken daha fazla reklamverenin Youtube'a bütçe ayırması. Özellikle yılbaşının yaklaştığı dönemlerde, önemli e-ticaret markaları bu mecraya daha fazla reklam verdiği için aralık ayında Youtuber'lar daha fazla kazanç elde ediyor" sözleriyle söz konusu sosyal medyanın gelirleri üzerinde hangi faktörlerin etkisinin olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Youtube üzerinden kazanç elde etmenin farklı yöntemleri bulunduğunu ifade eden Okan Sarıoğlu, konuyla ilgili olarak, "Youtuber'lar CPC (tık başına ödeme) ve CPM (Bin gösterim başına ödeme) üzerinden kazanç elde ediyor. İçerik oluşturucular, global pazarda her bin görüntüleme başına yaklaşık 2 dolar ile 11 dolar kazanıyor. Son zamanlarda Youtube izlenmeleri azalsa da gelirlerde artış olduğunu görüyoruz. Burada da özellikle reklamverenlerin söz konusu sosyal medyaya daha fazla bütçe ayırmasından ve Türkiye'deki kur etkisinden kaynaklandığını söylemek mümkün. Böylelikle bir videonun izlenme oranı düşük olsa da kazancının geçmiş döneme göre daha fazla olması gibi bir durum ortaya çıkıyor" diye konuştu.

"Reklamveren, Youtube'a daha fazla bütçe ayırıyor"

Büyük markaların söz konusu sosyal medya üzerinden reklam verme konusunda daha fazla eğilim gösterdiğini ifade eden Sarıoğlu, "Reklamverenler Youtube'a her geçen yıl daha fazla bütçe ayırıyor. Bu durumu 2022 yılında Youtube'un reklam gelirlerinde büyük bir artış elde etmesinden anlayabiliyoruz. Söz konusu sosyal medya, 2021 yılında toplamda 28.8 milyar dolarlık reklam geliri elde etmişti. Bunun yanı sıra Youtube'un 2022 yılında reklam gelirlerini yüzde 35 oranında arttırdığı açıklandı. Bu duruma, büyük markaların Youtube üzerinden daha fazla reklam vermelerinin doğrudan bir etkisi bulunuyor. Söz konusu sosyal medyanın bu yıl daha fazla bir karla dönemi kapatacağını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ocak-Şubat aylarında kazançlarda azalma oluyor"

Sarıoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Genellikle ocak-şubat aylarından kazançlarda bir azalma meydana geliyor. Bunun yanı sıra yeni yılın yaklaştığı dönemlerde aralık ayında Youtuberların gelirlerinde artış oluyor. Çünkü Trendyol gibi büyük markalar, yeni yıla az bir zaman kala söz konusu sosyal medya üzerinden verdikleri reklamları arttırıyor. Bu nedenle Youtuberların gelirlerinde dalgalanmalar meydana geldiğini söyleyebiliriz. Söz konusu sosyal medya üzerinden kazanç noktasında farklı faktörler etkili olduğu için gelirlerin farklılaştığını söylemek olanaklıdır." - BURSA