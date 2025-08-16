Yozgat Havalimanı 2026'da Açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yozgat Havalimanı 2026'da Açılacak

Yozgat Havalimanı 2026\'da Açılacak
16.08.2025 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Yozgat Havalimanı altyapısının tamamlandığını, 2026'da hizmete gireceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı'nda incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını, üstyapı imalatlarının ise hızla sürdüğünü belirterek, hava limanının önümüzdeki yıl sona kalmadan hizmete açılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Sivas'ta Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen ve tank taşıyabilen vagonların teslim törenine katıldıktan sonra Yozgat'a geçerek hava limanı inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden teknik detaylar ve gelinen aşama hakkında bilgi alan Uraloğlu, devam eden çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ifade etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, Projede alt yapı işlerinin neredeyse bitirildiğini vurgulayarak, "Şu an üst yapı çalışmalarında ciddi bir ilerleme kaydedildi. Hava limanını en geç 2026 yılının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

"Yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek bir terminal alanı hazırlığı içindeyiz"

Çalışmalarda sonlara yaklaşıldığını ifade eden Uraloğlu, "Zaman zaman ön görmediğimiz bazı problemlerle burada karşılaştık. Hiç suyun olmadığını düşündüğümüz zeminde bazı problemlerle karşılaştık. Onların çözülmesi belli bir zaman aldı. Bu zaman diliminde aynı zamanda yolumuzu hem Akdağmadeni yoluna, Sorgun yoluna, hem de Alaca yoluna bağlayacak olan, yolu bitirerek onu hizmete açmış olduk. Havaalanıyla ilgili şöyle bir bilgi verecek olursak 2 bin 600 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir pist inşaatı. Bunu bitirdik. Yani geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanı. Yine etrafta yaklaşık 10 kilometrelik servis güvenlik yolunu bitirmiş olduk. Elbette kullanıma açmış olduk. Yine apronda 300 metreye 120 metrelik bir apron bitirdik. Aynı şekilde uçakların taksi yolu dediğimiz terminale yaklaşım yolları 265 metrelik bir yolunu beraberinde bitirmiş olduk. Onun haricinde burada yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek yirmi bin metrekarelik bir terminal alanının hali hazırda içerisindeyiz. Burada çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunu yılsonuna kadar çatısını kapatacağız ve çalışmalarımızı kış şartlarında da içerisinde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplam 32 bin metrekare kapalı alan elde edileceğini söyleyen Uraloğlu, "Güç merkezlerinden, teknik merkezlerine, güvenlik binalarına kadar, IRF binalarına kadar yangın söndürme araçlarının bulunacağı binalara kadar yaklaşık 500-600 civarında araca hizmet edecek bir otopark ve tamamen modern yapılarla donatılmış bir havaalanını biz bitireceğiz. Gerçekten şöyle kabaca bir baktığımızda kalite noktasında arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, yozgat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat Havalimanı 2026'da Açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf eden cani eş yeniden tutuklandı Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf eden cani eş yeniden tutuklandı
Zehir tacirinin savunması “pes“ dedirtti: Ucuza bulunca altınlarımı bozdurup aldım Zehir tacirinin savunması "pes" dedirtti: Ucuza bulunca altınlarımı bozdurup aldım
Umudunu kesmişti Kayıp cüzdan, 11 yıl sonra hiç akla gelmeyecek yerde bulundu Umudunu kesmişti! Kayıp cüzdan, 11 yıl sonra hiç akla gelmeyecek yerde bulundu
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

07:27
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
05:09
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 09:11:08. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat Havalimanı 2026'da Açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.