Günlük 3 bin ekmek üretiliyor, 200 gram ekmek 3 liradan satışa sunuluyor

Yozgat'ın Çekerek İlçesine bağlı Özükavak Beldesinde, belediyeye ait fırında günlük 3 bin ekmek üretiliyor. Belde ve çevre köylerdeki halkın ekmek ihtiyacının karşılandığı fırında, 200 gram somun ekmek 3 liradan satılıyor.

Çekerek ilçesi Özükavak Beldesi Belediye Başkanı Oğuz Ünal'ın seçim yatırımlarından biri olan belediye ekmek fırını projesi ile belde halkının sofrası, 3 yıldır her gün sıcak ekmekle buluşuyor. 31 Mart 2019 seçimleri öncesi Özükavak Beldesi Belediye Başkanı olarak seçilen Oğuz Ünal'ın ilk işi beldeye ekmek fırını kurmak oldu. Belediye binası altında hali hazırda bulunan ancak atıl vaziyetteki fırının tamirat ve onarımını yaptıran Başkan Ünal, ekmek fırınını faaliyete geçirdi. 3 yıldır belde ve civardaki köylerdeki vatandaşların ekmek ihtiyacının karşılandığı fırında, günlük ortalama 3 bin ekmek üretiliyor. Normal şartlarda 3 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmek, Özükavak Belediyesi fırınında 3 liradan satışa sunuluyor. Fırında ekmek üretiminin yanı sıra kıymalı pide üretimi de yapılıyor.

Vatandaşın ekmek üretiminden duyduğu memnuniyeti ifade eden Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, "Biz seçim beyannamemizde söz vermiştik, vatandaşımıza bu hizmeti sunacağımızı. Göreve gelir gelmez de bu fırınımızı faaliyete geçirdik. Günlük yaklaşık 3 bin ekmek çıkarıyoruz hem beldenin bütün ihtiyaçlarını karşıladığı gibi hem de çevre köylere hizmet vermeye devam ediyoruz. Fakıdağı, Yavuhasan, Kadışehri gibi köy ve ilçelere oralara ekmek dağıtımını yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız da olmadı. Şu anda pide çeşitlerimiz de mevcut gayet de güzel çalışıyor. Vatandaşımız da, çalışanımız da, işletmecimiz de, belediyemiz de bu hizmeti sunduğu için memnun. Biz de kasabamız adına gayet memnunuz herhangi bir sıkıntımızda yok" dedi.

Ekmeğin ücretinin 3 lira olduğunu da belirten Başkan Ünal, "Ekmek fiyatı 2 lira 50 kuruştu daha önce, maliyetler artınca ona göre biz de 3 lira yaptık. Dışarda ekmek fiyatları biliyorsunuz 3 lira 50 kuruş. Her yerden mutlaka buranın aşağıda olması gerektiğini düşündük ona göre hareket ettik. Hem vatandaşın cebine hitap ediyoruz hem de vatandaşa bir ölçüde desek veriyoruz. Ekmeğimiz 200 gramdan fazla da gelebiliyor. Hani fiyatlar arttıkça gramajdan eksildi gibi bir algı oluşmasın. Fazlası var eksiği yok. Gramajımızda net 200 gramın üzerinde" şeklinde konuştu. - YOZGAT