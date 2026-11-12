Yozgat'ta 32 buğday ve 14 arpa çeşidi ekiliyor, Tomris Fakıbeyli'de ilk kez ekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yozgat'ta 32 buğday ve 14 arpa çeşidi ekiliyor, Tomris Fakıbeyli'de ilk kez ekildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat\'ta 32 buğday ve 14 arpa çeşidi ekiliyor, Tomris Fakıbeyli\'de ilk kez ekildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yozgat'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışmaları kapsamında 9 ilçedeki 26 köyde 28 çiftçi, 32 yerli buğday ve 14 yerli arpa çeşidini ekiyor. Fakıbeyli köyünde tescilli Tomris buğdayı ilk kez çiftçi Davut Esmer'in yaklaşık 20 dekarlık arazisine ekildi.

Yozgat'ta 9 ilçedeki 26 köyde 28 çiftçi, 32 buğday ve 14 arpa çeşidini ekiyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Fakıbeyli köyünde çiftçi Davut Esmer'in yaklaşık 20 dekarlık arazisine tescilli yerli buğday çeşidi "Tomris" ilk kez ekildi.

Ziraat teknikeri Osman Akarsubaşı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllardır çiftçilere yeni yerli tohum çeşitlerini tanıttıklarını ve bunların ekimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yerli tohum çeşitlerini yaygınlaştırmayı, üretimi ve verimliliği artırmayı amaçladıklarını belirten Akarsubaşı, çiftçilere yeni tarım tekniklerini göstermek için demonstrasyon çalışmaları da yürüttüklerini dile getirdi.

Akarsubaşı, Yozgat'ta çiftçilerle ilk kez toprak işlemesiz tarım uygulaması gerçekleştirdiklerini ve bu alandaki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Fakıbeyli köyündeki arazinin sulu tarıma uygun olduğunu anlatan Akarsubaşı, burada sulu koşullar için geliştirilmiş 3-4 yerli buğday çeşidinin ekimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kent genelindeki ekim çalışmalarına ilişkin bilgi veren Akarsubaşı, "Ekimlerimize yaklaşık bir ay önce başladık. Önümüzdeki hafta tamamlayacağız. Yozgat genelinde 9 ilçemizde 26 köyde 28 çiftçimizle ekim yapıyoruz. Bu kapsamda 32 yerli buğday ve 14 yerli arpa çeşidinin ekimini gerçekleştiriyoruz. Bunların dışında tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda da farklı denemelerimiz bulunuyor. Umarım güzel, bereketli bir sezon geçiririz." diye konuştu.

Çiftçi Davut Esmer de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte deneme ekimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Müdürlüğün çalışmalarının kendileri için faydalı olduğunu vurgulayan Esmer, "Örneğin dekara 30-40 kilo buğday atarken şimdi 20-22 kilo civarına düşürdük. Fazla olduğu söylendi. Baktık, gerçekten de hoş oldu. Bunun yanı sıra ben de araştırıyorum. Sık ekilen tohumla seyrek ekilenin arasında dağlar kadar fark var. Kuraklıkta çok büyük etkisi var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerEkonomiYozgatGüncelTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo’nun Fenerbahçe’ye transferi konuşuluyor: Hakan Safi’nin sponsor olacağı iddia edildi Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyor: Hakan Safi'nin sponsor olacağı iddia edildi
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
Emekliye ocakta iki aşamalı zam Yeni rakam hesaplandı Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
Mert Müldür Galatasaray’ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer Mert Müldür Galatasaray'ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
11:35
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın istediği genç yıldızı kaptı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:05
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
10:45
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 11:44:11. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 32 buğday ve 14 arpa çeşidi ekiliyor, Tomris Fakıbeyli'de ilk kez ekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android