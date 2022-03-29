Yozgat'ta 500 kişilik iftar çadırı kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta 500 kişilik iftar çadırı kuruldu

29.03.2022 16:58
Yozgat'ta 500 kişilik iftar çadırı kuruldu

Yozgat Belediyesi, ramazan ayı itibariyle 500 kişilik iftar çadırı kurdu.

Yozgat Belediyesi, ramazan ayı itibariyle 500 kişilik iftar çadırı kurdu.

Yozgat Belediyesi pandemi nedeniyle ramazan ayında iki yıldır kurulamayan iftar çadırını, bu yıl Cumhuriyet Meydanı'na kurdu. Ramazan ayına sayılı günler kala iftar çadırı kurmak için hazırlıklara başlayan Yozgat Belediyesi, günlük 500 kişilik iftar yemeğinin dağıtımını yapacak.

Yozgat Belediyesi olarak sosyal devlet anlayışı ile iftar çadırı kurduklarını söyleyen Belediye Başkanı Celal Köse, "Ramazan ayı boyunca günlük 500 kişilik sıcak yemeği iftar çadırımızda halkımızın hizmetine sunacağız. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yemeklerini evlerine fazlasıyla ulaştırmaya da devam edeceğiz. Ayrıca gıda kolisi yardımıyla da ramazan ayını halkımızın en iyi şekilde ve huzur içinde geçirmesi için çalışmalarımızı yapacağız" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, çocuklara özel iftar programı düzenleyeceklerini belirten Başkan Köse, konaklardaki, dini, kültürel ve sosyal faaliyetlerle de ramazanı dolu dolu geçireceklerini söyledi. - YOZGAT

YORUMLAR
500
Şahinbey'de Ramazan öncesi denetimler arttırıldı Şahinbey'de Ramazan öncesi denetimler arttırıldı Yozgat'ta çiğdem şenliği düzenlenecek Yozgat'ta çiğdem şenliği düzenlenecek

Cumhuriyet Meydanı, Yozgat Belediyesi, Ramazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta 500 kişilik iftar çadırı kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:43 İki aile sokak ortasında birbirine girdi: 1'i ağır 9 kişi yaralandı
16:41 Mahkemeden emsal karar! Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
16:20 Yeşilçam'ın erotik güzeli olarak anılıyordu! Arzu Okay, yıllar sonra kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
16:16 Seda Sayan, "Mücevher alım gücü kolaylaştı" dedi, tepki üstüne tepki yağdı: 2 litre yağ olmuş 180 lira, neyin kafasındasınız?
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
16:02 Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü
15:58 Vefat eden hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Sağlık Bakanı Koca isyan etti
15:54 Sude'nin şarkılı göndermesi yerini buldu! Mert Öcal'dan "Aynı durumdayım" cevabı jet hızında geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 17:05:54. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 500 kişilik iftar çadırı kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement