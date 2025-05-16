Yozgat'ta Acele Kamulaştırma Kararı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Yozgat Yerköy İğdecik Göleti Sulaması Projesi kapsamında acele kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yozgat Yerköy İğdecik Göleti Sulaması Projesi kapsamında belirlenen güzergah ve alanlara isabet eden bazı taşınmazların DSİ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.