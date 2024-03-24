Yozgat'ta Çeyizler Modernize Edilerek Gelinlik Kızların Hayallerini Süslüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat'ta Çeyizler Modernize Edilerek Gelinlik Kızların Hayallerini Süslüyor

Yozgat\'ta Çeyizler Modernize Edilerek Gelinlik Kızların Hayallerini Süslüyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde açılan dikiş nakış kursunda, yıllarca sandık ve hurçlarda saklanan çeyizler modernize edilerek gelinlik kızların hayallerini süslüyor. Kadınlar, kurs sayesinde sosyalleşiyor ve ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Ayrıca, rölyef kursuna katılan kadınlar da ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

24.03.2024 15:27  Güncelleme: 15:28
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde birçok evde yıllarca sandık ve hurçlarda saklanan çeyizler, dikiş nakış kursunda modernize edilerek gelinlik kızların hayallerini süslüyor.

Sorgun Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı da bulunuyor. 6 ay önce dikiş nakış kursuna katılan Sorgunlu kadınlar, yıllarca sandık ve hurçlarda sakladıkları çeyizleri çeşitli tasarımlarla modern hale getirerek yeni ürünlere dönüştürüyor.

Kursta kadınlar kendi çeyizlerini işleyerek hem kızları hem de yakın çevreleri için gelin ve damat bohçası, yatak örtüsü, seccade gibi el işi ürünleri modern tasarımlara dönüştürüyorlar.

Sorgun Halk Eğitim Merkezinde kadınlar ayrıca rölyef kursuna da katılarak ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine de katkı sunuyorlar.

"Kursa kadınların ilgisi yoğun oluyor"

Geçmişten geleceğe bir yol izleyerek eskiyi yeniye dönüştürdüklerini söyleyen Ayfer Gözübüyük, "Burada kursiyerler eski işlemelerden oluşan ürünleri, güncel modellerle işleyerek daha kullanışlı hale getiriyor. Burada havlu, seccade, yatak takımları, bohça gibi ürünler elde ediyorlar. Kursiyerlerimiz kendi çocuklarının çeyizlerine işlemeler yapıyorlar ya da satarak aile bütçelerine katkı sunuyorlar. Eski işlemeler hayata kazandırılıyor ve çeyizlik olarak kullanıyorlar. Şu an kursumuzda 30 kursiyerim var, burada nakış ve rölyef yapıyoruz. Kursiyerlerimiz bu ürünleri bazen hediyelik yapıyorlar bazen de satıyorlar. Hafta içi her gün kursumuz devam ediyor. Sorgunlu kadınlardan kursumuza yoğun ilgi var, burada arkadaş ortamında güzel vakit geçiriyorlar, kadınlarımız sosyalleşiyor" dedi.

"Kızlarıma hediye edeceğim"

Annesinden kalan çeyizleri modern hale getirerek işlediğini söyleyen kursiyer Miyase Nurkan da, "Annemin bana vermiş olduğu çeyizler boş boş duruyordu, kursa gidip bunları değerlendirmek istedim. Ortaya da çok güzel işler çıktı. Seccade, havlu, bohça takımları yaptım. Şu an da gelir elde etmeye fırsatım olmadı ama 3 kızım var. Annemim bana yaptığı gibi ben de onlara bunları işleyerek hediye edeceğim" şeklinde konuştu.

"Burada sosyalleşiyoruz"

Rölyef kursuna katılan kursiyerlerden Fatma Gülşah Bulut ise, "Kağıtlara şekil vererek 3 boyutlu işlemelerimizi yapıyoruz. Tablolar oluşturuyoruz, istediğimiz manzara resimleri baskı olarak geliyor ve biz de onları 3 boyutlu tablolara dönüştürüyoruz. Evimize çok güzel tablolar yaptık, buraya arkadaşımın tavsiyesiyle başladım ve kursta bunları yaparken çok eğleniyoruz, sosyalleşiyoruz ortamımız çok güzel. Evde vakit geçirene kadar burada bir şeyler öğreniyoruz" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Çeyizler Modernize Edilerek Gelinlik Kızların Hayallerini Süslüyor - Son Dakika

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