Yozgat'ta çiftçiler, sıcak havaya rağmen yeşil mercimek hasadına devam ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat'ta çiftçiler, sıcak havaya rağmen yeşil mercimek hasadına devam ediyor

Yozgat'ta yeşil mercimek üretiminde birinci sırada yer alan çiftçiler, kendi ihtiyaçlarını ve hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için sıcak havaya rağmen harman yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yağış yetersizliği nedeniyle düşük rekolte beklenen bölgelerde çiftçiler, verim düşüklüğüne rağmen mücadele ediyor. Çiftçiler, elde ettikleri samanı hayvanlarını beslemek için kullanıyor ve ürünlerini uygun fiyata vatandaşa ulaştırmak istiyor. Devletten destek talepleri ise devam ediyor.

19.07.2024 14:26
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Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci sırada yer alan Yozgat'ta çiftçiler, hem kendi ihtiyaçlarını hem de hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için sıcak havaya rağmen harman yerlerinde mesailerini sürdürüyor.

Geçen yıl 171 bin dekar alanda 20 bin ton yeşil mercimek hasadının yapıldığı Yozgat'ta bazı bölgelerde yağış yetersizliği nedeniyle düşük rekolte bekleniyor. Çekerek ilçesine bağlı Bayındırhüyük köyünde yeşil mercimek hasadına başlayan çiftçiler, yağış nedeniyle verimin düştüğünü belirtti. Yeşil mercimek hasadına başlayan çiftçiler, bir yandan tarladan ürünleri toplarken, diğer yandan da topladıkları mercimeği patosa atarak saman ve ürünü ayırıyor. Küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı kentte erken saatlerde tarlaların yolunu tutan çiftçiler, kavurucu sıcakta kendilerinin ve hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyor. Elde ettikleri samanı traktörlerle köylerine taşıyarak istifleyen çiftçiler, kış boyunca bu otlarla hayvanlarını besliyor.

"Ürünümüz vatandaşa daha uygun fiyata ulaşsın"

Bayındırhüyük köyünde çiftçilikle uğraşan Osman Başkan, bu yıl 30 dekar alana yeşil mercimek ekimi yaptığını söyleyerek, 1 ton verim elde edeceğini belirtti. Başkan, "Biz Tarım Kredi Kooperatifi marketleriyle entegre çalışmak istiyoruz. Onlara ürünü ucuz verelim, onlar da vatandaşa ürünü ucuza versin. Bizi tüccarın eline düşürmesinler. Biz ülke ekonomisine katma değer sağlayalım. Devletimizden bize destek vermelerini istiyoruz" dedi.

"Devletimiz yanımızda olsun"

Mercimek hasadına başladıklarını anlatan çiftçi Musa Ünaç ise geçen yıllara oranla bu yıl mercimek veriminin düştüğünü belirtti. Ünaç yeşil mercimek hasadı sırasında hayvanlarının da kışlık yem ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyerek, "Geçen seneye oranla verimimiz çok düştü. Biz devletimizden akaryakıt desteği istiyoruz. Biz devletimizin yanındayız. Devletimiz de çiftçilerimizin yanında olursa daha iyi verim olur, elimiz güçlenir" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta çiftçiler, sıcak havaya rağmen yeşil mercimek hasadına devam ediyor - Son Dakika

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