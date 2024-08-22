Yozgat'ta İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat'ta İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Yoğun İlgi Gördü

Yozgat\'ta İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Yoğun İlgi Gördü

Yozgat'ta Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı 60 bine yakın kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

22.08.2024 14:41
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Yozgat'ta Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı 60 bine yakın kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Türkiye'nin farklı illerinde bulunan 50 işyurdu müdürlüğünün katılımıyla 17-21 Ağustos günleri arasında Yozgat'ta düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Tekstilden gıdaya, deriden hediyelik eşyalara, mobilyadan metale kadar yüzlerce çeşit ürünün satışa sunulduğu fuarı 60 bine yakın kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Yozgat halkı, Tutukevleri İşyurtları Kurumunca açılan kurslarda hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ürünlere yoğun ilgi göstererek alış veriş yaptı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili de 5 gün boyunca stantları gezip, vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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