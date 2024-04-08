Yozgat'ta kuzular annelerine böyle koştu - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat'ta kuzular annelerine böyle koştu

Yozgat'ta koyunlar ve kuzuların buluşması, ilkbahar mevsiminin gelişini müjdeleyen renkli görüntüler oluşturdu. Koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez anneleriyle buluşuyor. Bu buluşmalar sırasında koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor ve kapının açılmasıyla birlikte birbirlerini hemen buluyorlar. Bu duygusal anlar dron ile havadan görüntülendi.

08.04.2024 20:04  Güncelleme: 20:17
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Yozgat'ta yürekleri ısıtan görüntü...Kuzular annelerine böyle koştu

Yozgat'ta koyunlar ve kuzular buluştu, ortaya renkli görüntüler çıktı

YOZGAT - Tarım ve hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Yozgat'ta ilkbahar mevsiminin gelişini müjdeleyen koyun ve kuzu buluşmaları, renkli görüntüler oluşturdu.

Koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte birçok ilde olduğu gibi Yozgat'ta da koyun kuzu buluşmaları birbirinden güzel görüntüler oluşturuyor. Bahar mevsimiyle birlikte doğumu gerçekleştirilen koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular süt emmeleri için sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar ise renkli ve duygusal görüntüler oluşturuyor. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

"Günde iki kez kuzuları süt emmeleri için anneleriyle buluşturuyoruz"

Sorgun ilçesine bağlı Kodallı köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan 41 yaşındaki Celal Yazır, "Köyümde küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum, 500 hayvanım var. Günlük 2 kez kuzularımızı anneleriyle buluşturuyoruz. Sabah meraya otlamaya giden koyunları ikindi vakti yavrularıyla buluşturuyoruz. Bir saat bir arada kalıyorlar, kokuları ve sesleri ile birbirlerini tanıyorlar. Daha sonra koyun ve kuzuları ayırıyoruz. Koyunlar tekrardan meraya gidiyor. Günde iki kez kuzuları süt emmeleri için anneleriyle buluşturuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yozgat, Tarım, Doğa, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta kuzular annelerine böyle koştu - Son Dakika

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