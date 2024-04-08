Yozgat'ta kuzular annelerine böyle koştu

Yozgat'ta yürekleri ısıtan görüntü...Kuzular annelerine böyle koştu
Yozgat'ta koyunlar ve kuzular buluştu, ortaya renkli görüntüler çıktı
YOZGAT - Tarım ve hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Yozgat'ta ilkbahar mevsiminin gelişini müjdeleyen koyun ve kuzu buluşmaları, renkli görüntüler oluşturdu.
Koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte birçok ilde olduğu gibi Yozgat'ta da koyun kuzu buluşmaları birbirinden güzel görüntüler oluşturuyor. Bahar mevsimiyle birlikte doğumu gerçekleştirilen koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular süt emmeleri için sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar ise renkli ve duygusal görüntüler oluşturuyor. O anlar dron ile havadan görüntülendi.
"Günde iki kez kuzuları süt emmeleri için anneleriyle buluşturuyoruz"
Sorgun ilçesine bağlı Kodallı köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan 41 yaşındaki Celal Yazır, "Köyümde küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum, 500 hayvanım var. Günlük 2 kez kuzularımızı anneleriyle buluşturuyoruz. Sabah meraya otlamaya giden koyunları ikindi vakti yavrularıyla buluşturuyoruz. Bir saat bir arada kalıyorlar, kokuları ve sesleri ile birbirlerini tanıyorlar. Daha sonra koyun ve kuzuları ayırıyoruz. Koyunlar tekrardan meraya gidiyor. Günde iki kez kuzuları süt emmeleri için anneleriyle buluşturuyoruz" dedi.
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Filistinli işadamı ve Türk-Filistin Dostluk Derneği Başkanı Muhammed Cevher, Filistin mutfaklarında kullanılan malzemelerin yüzde 50 ila 60'ının Türk malı olduğunu belirtti. Cevher, Türk ürünlerinin Filistinli şirketler için büyük önem taşıdığını ve İsrail gümrüğü üzerinden geçtiği için ticaret verilerinin gerçek dışı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Filistin'e gönderdiği malların büyük bir kısmı Akdeniz üzerinden Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki şirketlere ulaşıyor.
Filistin Ekonomi Bakanlığı Politika ve İstatistik Departmanı Direktörü Reşat Yusuf, Türkiye'nin son yıllarda Filistin pazarında Çin'in yerini aldığını belirterek, Türkiye'nin İsrail'i istisna tutarsak Filistin pazarına en çok ürün ihraç eden ülke olduğunu söyledi. Yusuf, Türk ürünlerinin Filistin pazarındaki payının arttığını ve Türk üreticilerin yüksek kalite standartlarına sahip olduğunu vurguladı. Ancak Filistin'in İsrail üzerinden ithalat yapması ve İsrail'in sınır kapılarını kontrol etmesi nedeniyle ticaret verilerinin çarpıtıldığını ve maliyetlerin arttığını ifade etti.
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