Yozgat Yeşil Mercimek Üretiminde Lider

Yozgat, 225 bin dekar arazide 27 bin ton hasatla, yeşil mercimek üretiminde Türkiye birincisi olma unvanın korudu.

Ekilebilir 6 milyon 112 bin dekar tarım arazisi bulunan Yozgat, hububat üretiminin yanı sıra baklagil üretiminde de adından söz ettiriyor. Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı 45 bin çiftçinin üretim yaptığı Yozgat, yeşil mercimek üretimi noktasında liderlik unvanını koruyor. 225 bin dekar arazide yeşil mercimek üretimi yapan çiftçiler, bu yıl 27 bin ton ürün hasat etti. Türkiye'nin yeşil mercimek ihtiyacının yüzde 38'ini karşılayan Yozgat'ta yeşil mercimek hasadı sona erdi.

"Yeşil mercimekte Yozgat üretim birincisi"

Kentin tarımsal üretimi ile ilgili bilgiler veren Yozgat Tarım İl Müdürü Ömer Şentürk, "Türkiye'nin yeşil mercimek üretiminin yüzde 38'ini Yozgat olarak biz karşılıyoruz. Yaklaşık 225 bin dekar arazide 27 bin ton üretimimiz bulunmaktadır. Yeşil mercimekte Yozgat üretim birincisidir. Bunun yanında 573 bin dekar alanda toplam 72 bin tondan fazla nohut üretimimiz bulunmaktadır. Bu da tüm Türkiye'nin yüzde 13'üne tekabül etmektedir. Bu da bizi Türkiye'de nohut üretiminde ikinci sıraya yerleştirmektedir. Şekerpancarında yaklaşık 190 bin dekar alanda 1 milyon 250 bin ton üretimimizle şeker Türkiye'de dördüncü sırada bulunmaktayız. Bu da tüm Türkiye'nin yüzde 5,36'sına tekabül etmektedir. Bunun yanında buğday, arpa, ayçiçeği gibi tarla ürünlerini de üretmekteyiz. Durum buğdayı üretiminde tüm Türkiye'de beşinci sırada bulunmaktayız" dedi.

"Çiftçimizin üretimin her aşamasında yanındayız"

Çiftçilere her aşamada destek olduklarını belirten Şentürk, "Üretimde Yozgat'ımızı birinci sıraya yerleştiren çiftçimizin, üretimin her aşamasında yanındayız. Tüm ekibimizle sahada rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Hasatları takip ediyoruz. İlimizde don olayıyla beraber dolu, sel, kuraklık gibi bazı iklimsel etkenler meydana geldi. Etkilerini ölçtük. Bu konuda da üreticilerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı. - YOZGAT