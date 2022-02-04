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YTB'den Türkiye mezunu Matar'a akademik teşvik ödülü - Son Dakika

YTB'den Türkiye mezunu Matar'a akademik teşvik ödülü

04.02.2022 17:46
YTB'den Türkiye mezunu Matar'a akademik teşvik ödülü

Türkiye mezunu Ghassan H.M. Matar, önde gelen akademik indekslerde taranan Polymer Bulletin'de yayımlanan makalesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan (YTB) akademik teşvik ödülü aldı.

Türkiye mezunu Ghassan H.M. Matar, önde gelen akademik indekslerde taranan Polymer Bulletin'de yayımlanan makalesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan (YTB) akademik teşvik ödülü aldı.

2021 Türkiye Mezunları Akademik Teşvik Programı kapsamında Türkiye mezunu Ghassan H.M. Matar akademik teşvik almaya hak kazandı. Matar'ın ödüle layık görülen; gümüş nanopartikülü yüklü keçiboynuzu gamının antibakteriyel verimliliğini incelediği makalesi Polymer Bulletin dergisinde yayınlandı. Program kapsamında Matar'a YTB tarafından nakdi destek sağlandı. Yüksek Lisansını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya bölümünde yapan Filistinli Matar, aynı üniversitede Kimya Anabilim Dalında doktorasına devam ediyor.

"Türkiye Bursları ile hayalimi gerçekleştirdim "

Hayatında aldığı en doğru kararın Türkiye'ye gelmek olduğunu söyleyen Matar, Türkiye'ye geldiği için hiç pişman olmadığını belirtti. Türkiye Bursları olmadan Türkiye hayalini gerçekleştirmenin mümkün olmayacağını ifade eden Matar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesinden 4.00 ortalama ile mezun olduğunu dile getirdi.

Matar, doktora ve yüksek lisans çalışmaları sırasında, yeni bir dil öğrendiğini ve farklı milletlerden birçok arkadaşla tanışarak fikir alışverişinde bulunduğunu sözlerine ekledi. Türk kültürünün oldukça zengin olduğunu vurgulayan Matar, "Türkiye'ye hızlı bir şekilde uyum sağlayarak oldukça verimli bir 4 yıl geçirdim. Şu an Türkiye'de gerçekleştirmiş olduğum çalışmalar ile katıldığım birçok konferans, yayınlanmış makaleler ve çalışmakta olduğum çeşitli araştırma projeleri bulunmaktadır. Türkiye'de eğitimime devam ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'de biriktirdiğim bu güzel anıları her zaman hatırlayacağım" diye konuştu.

Türkiye Mezunları Akademik Teşvik Programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ülkemizde tamamlayan Türkiye Mezunlarına desteklerini sürdürüyor. Dünyanın dört bir yanına dağılmış Türkiye mezunlarının ülkemiz ile irtibatının korunması ve başarılı akademik çalışmalarının desteklenmesi amacıyla birçok proje yürütülüyor.

YTB tarafından hayata geçirilen "Türkiye Mezunları Akademik Teşvik Programı" çerçevesinde mezunların başarılı akademik çalışmalarına bireysel destek sağlanıyor. Destek, Türkiye mezunu akademisyen ve araştırmacıların Türk kültürü, dili ve tarihi hakkındaki çalışmaları yapmasını ve nitelikli akademik dergilerde yayınlarının sayısını arttırmayı amaçlıyor. Türkiye mezunlarına önde gelen akademik indekslerde taranan dergilerde yayınlanan makaleleri için teşvik sağlanıyor. - ANKARA

YTB'den Türkiye mezunu Matar'a akademik teşvik ödülü

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yüksek Lisans, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi YTB'den Türkiye mezunu Matar'a akademik teşvik ödülü - Son Dakika Ekonomi


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