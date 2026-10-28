YTM, TERA Yatırım için tazmin ödemelerini cetvel ilanı sonrası 3 ay içinde yapacak

YTM, TERA Yatırım için tazmin ödemelerini cetvel ilanı sonrası 3 ay içinde yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TERA Yatırım yatırımcılarının tazmin ödemeleri, alacaklılar cetvelinin ilanının ardından 3 ay içinde Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından yapılacak. Zorunlu durumlarda ödeme süresi 3 ay daha uzatılabilecek.
Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM), TERA Yatırım yatırımcılarına yönelik tazmin ödemelerini alacaklılar cetvelinin ilanını takip eden 3 ay içinde yapacak. Zorunlu hallerde bu süre 3 ay daha uzatılabilecek.
Kaynak: İHA
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