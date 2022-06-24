Yüksek fiyatlar sonrası vergi kararı: Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı - Son Dakika
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Yüksek fiyatlar sonrası vergi kararı: Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı

24.06.2022 12:03

Yaşanan yüksek fiyat artışları sonrası, yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağları ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak bu sene sonuna kadar sıfırlandı.

Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağları ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak bu sene sonuna kadar sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TOHUM VE YAĞLARIN İTHALATINDA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Karadeniz havzasında yaşanılan gelişmeler dikkate alınarak temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ile yağların ithalatında düzenlemeye gidildi.

31 ARALIK 2022 TARİHİNE KADAR UYGULANACAK

Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yüksek fiyatlar sonrası vergi kararı: Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksek fiyatlar sonrası vergi kararı: Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı - Son Dakika
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