Yüksek teknoloji ticaretinde AB, geçen yıl 32,4 milyar avro fazla verdi - Son Dakika
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Yüksek teknoloji ticaretinde AB, geçen yıl 32,4 milyar avro fazla verdi

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Eurostat'ın yayımladığı 2025 verilerine göre AB, geçen yıl yüksek teknoloji ürünleri ticaretinde 32,4 milyar avro fazla verdi. Birlik, 534,1 milyar avroluk ithalata karşılık 566,5 milyar avroluk ihracat yaparken en büyük tedarikçisi 150,4 milyar avroyla Çin oldu.

Avrupa Birliği (AB), geçen yıl yüksek teknoloji ürünleri ticaretinde 32,4 milyar avro fazla verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2025 yılına ilişkin yüksek teknoloji ürünleri ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB geçen yıl 534,1 milyar avroluk yüksek teknoloji ürünü ithal ederken bu ürünlerin ihracatı 566,5 milyar avroya ulaştı.

Böylece, AB'nin yüksek teknoloji ürünleri ticaretindeki fazlası 32,4 milyar avro oldu.

Yüksek teknoloji ürünlerinde 2020-2023 döneminde açık veren AB, 2024 ve 2025'te ise fazla verdi.

AB'nin yüksek teknoloji ürünleri ithalatı 2015'ten bu yana yıllık ortalama yüzde 6, ihracatı ise yüzde 7 artış gösterdi.

AB'nin geçen yıl yüksek teknoloji ürünleri ithalatının yarısından fazlası Çin ve ABD'den gerçekleştirildi.

Çin, 150,4 milyar avro ve yüzde 28'lik payla AB'nin bu ürünlerdeki en büyük tedarikçisi oldu. Çin'i, 131,4 milyar avro ve yüzde 25'lik payla ABD, 32,6 milyar avro ve yüzde 6'lık payla İsviçre izledi.

Çin'den yapılan yüksek teknoloji ürünleri ithalatının yüzde 48'ini elektronik ve telekomünikasyon ürünleri, yüzde 31'ini bilgisayarlar ve ofis makineleri oluşturdu.

ABD'den ithal edilen yüksek teknoloji ürünlerinin yüzde 36'sı havacılık ve uzay, yüzde 33'ü ilaçlardan oluşurken İsviçre'den yapılan ithalatta ilaçların payı yüzde 71 oldu.

AB'nin yüksek teknoloji ürünleri ihracatında ise ABD, 195,1 milyar avro ve yüzde 34'lük payla ilk sırada yer aldı. ABD'yi, 52,5 milyar avro ile İngiltere ve 48,1 milyar avro ile Çin takip etti.

ABD'ye yapılan yüksek teknoloji ürünleri ihracatının yüzde 62'sini ilaçlar, yüzde 12'sini havacılık ve uzay ürünleri oluşturdu.

Çin'e ihracatta da elektronik ve telekomünikasyon ürünleri yüzde 30, havacılık ve uzay ürünleri yüzde 27, bilimsel cihazlar yüzde 20 ve ilaçlar yüzde 13 pay aldı.

Kaynak: AA
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