Yüksek Teknolojide Üretim Artışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi üretim endeksinde en yüksek artışın yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayicilerin güçlü üretimi sürdürdüğüne işaret eden Kacır, "Haziranda sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 8,3 arttı. Aylık yükseliş yüzde 0,7 olarak kaydedildi. En yüksek artış yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Katma değerli üretim, istihdamı destekleyici adımlar ve ihracatla Türkiye'nin kalkınmasına hız vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.