Yüksek Teknolojili Yaban Mersini Çiftliği Kuruluyor

DCT Trading'in bağlı ortaklığı Bluefarm Tarım Teknolojileri ve Üretim AŞ, Edirne'nin İpsala ilçesinde 4,5 milyon avro yatırımla hayata geçireceği yüksek teknolojili yaban mersini üretim çiftliğini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DCT Trading ve Bluefarm Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet ve Maxis Genel Müdürü Özgür Temel'in ev sahipliğinde düzenlenen Bluefarm Tarım Yaban Mersini Üretim Çiftliği'nin tanıtım etkinliğine Edirne Valisi Yunus Sezer de katıldı.

Türkiye İş Bankası iştiraki Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Karma Strateji Fonu ortaklığıyla kurulacak proje, yaklaşık 265 dönümlük alanda fazlar halinde hayata geçirilecek. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en gelişmiş yaban mersini üretim tesislerinden biri olması hedeflenen yatırım kapsamında yaklaşık 150 bin yaban mersini fidanı dikilecek.

Otomasyon tabanlı altyapıyla faaliyet göstermesi planlanan çiftlikte, üretimin saksılarda yapılması öngörülüyor. Sulamadan gübrelemeye, bitki sağlığından iklim kontrolüne kadar tüm süreçlerin dijital olarak izleneceği projede veri odaklı üretim modeli uygulanacak. Modern tarım teknolojileri, uluslararası tedarik zinciri yönetimi ve stratejik finansman ortaklıklarını bir araya getiren örnek bir model oluşturulması amaçlanıyor.

"Edirne tek başına Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştiriyor"

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne ve İpsala'nın Türkiye'nin tarım alanında başarılı il ve ilçeleri arasında yer aldığına dikkati çekti.

Sezer, bölgede ay çekirdeği, buğday ve kanola gibi ürünlerin tarımının da başarıyla yapıldığını vurgulayarak, "Özellikle katma değeri fazla olan, çiftçimizin faydalanabileceği ve istihdama da katkı sağlayacak alternatif tarım ürünlerine çok ihtiyacımız var. Bu yüzden Bluefarm Tarım'ın yaban mersini projesi de bizim için çok önemli bir proje." ifadelerini kullandı.

Projenin bölgede yaygınlaşmasının önemine değinen Sezer, şöyle devam etti:

"Levent Sadık Ahmet'le ilk görüşmemizde, kendilerine sağlayabileceğimiz tüm boş arazilerde ekim yapabileceklerini, çiftçilerin kullanılmayan arazilerini de değerlendirebileceklerini belirtti. Bugün açılışını yaptığımız bu yatırım, inşallah bir başlangıç olur. Bugün 265 dönümde 150 bin fidan hedefi bulunuyor. Bu sayı inşallah 1 milyona ulaşır ve binlerce dönüm alanda bu faaliyeti yapma imkanımız olur."

"Bölgede sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve ihracat odaklı bir tarım ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz"

DCT Trading ve Bluefarm Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet de Bluefarm Tarım'ı yalnızca bir üretici olarak değil, "tarımda dönüşüm lideri" olarak konumlandırdıklarını belirtti.

İlk yatırımlarını da bu vizyon doğrultusunda planladıklarını ifade eden Ahmet, yatırım tamamlandığında Türkiye'nin başta Avrupa olmak üzere dünya yaban mersini pazarında yükselen bir tedarikçi konumuna gelmesini hedeflediklerini aktardı.

Yüksek katma değerli ve dış talebi güçlü bir ürün olan yaban mersininin İpsala'nın tarım ekonomisine yeni bir yön kazandıracağını vurgulayan Ahmet, ihracat kapasitesiyle Türkiye'nin tarımsal gelirlerine önemli bir katkı sunacak olan bu yatırımla bölgede istihdam sağlayacaklarına dikkati çekti.

Özellikle kadın istihdamını destekleyecek olan projeyle aynı zamanda Yunanistan'da başarıyla yürüttükleri anlaşmalı tarım modelini, Türkiye'de de uygulayacaklarının bilgisini paylaşan Ahmet, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamda kendi üretimimizi gerçekleştirirken bölgede yaban mersini üretmek isteyen çiftçilere bitki ve malzeme tedariki, eğitim ve teknik danışmanlık, sulama-fertilizasyon protokolleri ile lojistik ve satış desteği gibi uçtan uca çözümler sunmayı, onların da büyüyen pazara dahil etmeyi planlıyoruz. Böylece bölgede sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve ihracat odaklı bir tarım ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz."

DCT Trading'in Bluefarm Tarım'ın İpsala'daki yeni yatırımıyla, Yunanistan'da edindiği yaban mersini üretimi, paketleme ve lojistik alanındaki tecrübeyi Türkiye'ye taşıma fırsatı elde ettiğini kaydeden Ahmet, "Yunanistan'da faaliyet gösteren ve f yıllara dayanan üretim deneyimiyle Bluefarm Tarım projesine doğrudan katkı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Ahmet, Bluefarm IKE'nin Yunanistan'daki operasyonlarından elde ettiği yüksek verimli çeşit seçimini, sulama ve besleme protokollerini, hasat yönetimiyle ihracat süreçlerine ilişkin bilgi birikimini ve operasyonel deneyimini İpsala'daki yatırımlarına entegre ederek projeyi güçlü bir altyapıyla hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

İpsala'da Avrupa pazarında talebi yüksek olan "premium" kalite yaban mersini üretimine odaklanacaklarına işaret eden Ahmet, "Bluefarm Tarım'ın ürün paketleme ve lojistik süreçleri ise ilk aşamada yine Yunanistan'daki bir diğer bağlı ortaklığımız YAKA IKE tarafından yürütülecek. Böylece üretimden paketlemeye, ihracattan raflara uzanan entegre bir değer zinciri oluşturacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

"Proje bölgesel istihdama, özellikle de kadın istihdamına katkı sunacak"

Maxis Genel Müdürü Özgür Temel ise Bluefarm Tarım yatırımının Maxis Karma Strateji Fonu'nun ilk yatırımı olduğunu belirterek, projenin şirketin tarıma, üretime ve ihracat potansiyeli yüksek alanlara bakışını yansıttığını ifade etti.

Maxis Girişim Sermayesi'nin 19 fon altında yaklaşık 600 milyon dolar tutarında varlık yönettiğini belirten Temel, yönettikleri sermayeyi yalnızca büyümenin finansmanı olarak değil, doğru iş modellerinin kurumsallaşması ve ölçek kazanması için stratejik bir araç olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Yaban mersininin yüksek katma değerli ve dış talebi güçlü bir ürün olduğuna dikkati çeken Temel, şunları kaydetti:

"Yaban mersini üzerinden Türkiye'nin özellikle Avrupa pazarında daha güçlü bir tedarikçi konumuna gelmesi, bu yatırımın ülkemiz açısından önemli stratejik çıktılarından biri olacaktır. Projenin bölgesel istihdama, özellikle de kadın istihdamına katkı sunacak olması ve çevredeki üreticileri ekosisteme dahil etmeyi hedeflemesi, bizim açımızdan finansal getirinin ötesinde anlamlı sosyal ve ekonomik değer yaratmaktadır."