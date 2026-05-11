Yükseköğretimde Yapay Zeka Sempozyumu
11.05.2026 13:32
Yapay zekanın yükseköğretimdeki dönüştürücü rolü Ankara'da düzenlenen sempozyumda ele alındı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği tarafından, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Fuat Sezgin Salonu'nda, Akademiler Arası Ortaklık desteğiyle "Yükseköğretimde Yapay Zeka" konulu uluslararası sempozyum düzenlendi.

Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Hindistan, Malezya, Pakistan, Filipinler, Romanya, Sırbistan ve Türkiye'den akademi temsilcileri, bilim insanları ve araştırmacıların yer aldığı sempozyum, farklı disiplinleri bir araya getirerek uluslararası bir platform oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Sempozyum, yapay zekanın yükseköğretimdeki dönüştürücü rolünü tartışmak ve ortaya çıkan sorunlara yönelik işbirliğine dayalı yaklaşımları değerlendirmek üzere programlandı.

Üniversitelerde ve araştırma kurumlarında yapay zekanın sorumlu ve etkili kullanımının geliştirilmesi amacıyla disiplinler arası bakış açıları ve bölgesel işbirliklerine önem verilen sempozyumda, Avrupa-Akdeniz bölgesinde akademik işbirlikleri, Asya'da yükseköğretim sistemlerinin dönüşümü, sağlık, tarım, risk ve çevre çalışmaları gibi temel bilim alanlarında yapay zekanın rolü ile üniversitelerde yapay zeka entegrasyonuna yönelik ulusal politika perspektifleri gibi farklı boyutlar ele alındı.

"Yapay zeka eğitimde de dönüştürücü güç"

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, burada yaptığı konuşmada, yapay zekanın toplumları, ekonomileri, yönetişim yapıları ve özellikle eğitim sistemlerini yeniden şekillendiren dönüştürücü bir güç haline geldiğini söyledi.

Üniversitelerin ve yükseköğretim kurumlarının bu dönüşümün merkezinde yer aldığına işaret eden Şeker, "Yapay zeka yalnızca laboratuvarlar ya da sanayiyle sınırlı değil." ifadesini kullandı.

Şeker, kurumların yalnızca yeni teknolojilere uyum sağlamakla kalmayıp, bu teknolojilerin etik, sorumlu ve insanlığın yararına olacak şekilde kullanılmasına da rehberlik etmesi gerektiğini anlattı.

Sempozyumun, yükseköğretimde yapay zekanın sunduğu fırsatlar ve sorunlara ilişkin farklı bakış açılarını bir araya getiren çok disiplinli bir platform sunduğuna dikkati çeken Şeker, burada yapay zeka destekli öğrenme ortamları, yönetişim ve etik boyutlar, veri yoğun sistemler aracılığıyla bilimsel keşif süreçleri, yapay zeka okuryazarlığı, akreditasyon, altyapı ile akademik çalışma ve bilgi üretiminin geleceği gibi konuların ele alınacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker, farklı ülkelerden katılımın tartışmaları zenginleştirdiğine işaret ederek, yapay zekanın eğitimdeki geleceğinin küresel ölçekte ortak sorumluluk ve işbirliği gerektiren bir alan olduğunu bildirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (AASSA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev de her teknoloji gibi yapay zeka teknolojilerinin toplum üzerinde önemli etkileri olduğunu belirterek, yapay zekanın da artıları ve eksileri olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

