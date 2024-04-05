Yüksekova'da çiftçilere meyve fidanı desteği
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığı tarafından farklı illerden getirilen 12 bin meyve fidanının yüzde 25 indirimle satışa sunulmasına yoğun ilgi gördü.
Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığının farklı illerden getirdiği ceviz, şeftali, kayısı, dut, elma, erik, armut, badem, ayva, fındık, vişne ve kiraz fidanlarının yüzde 25 indirimle satışa çıkarılması büyük ilgi gördü. Muhtarlar aracılığıyla vatandaşlara meyve fidanlarını satışını önceden duyuran Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, vatandaşın taleplerine göre projeler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, fidanların kentin üretimine hayır ve bereket getirmesini diledi. Başkan Geçirgen, "Üreten bir Yüksekova için çıktığımız bu yolda geçen sene olduğu gibi bu sene de meyve fidanlarımızı satışa sunduk. Yüzde 25 indirimle çiftçimizin üretimine destek için satış yapıyoruz. Meyve fidanlarını vatandaşımıza herhangi bir kar gütmeden satıyoruz. Bu Yüksekova için kaynak, üretim ve ağaçlandırmaya dayalı bir projedir" dedi.
Vatandaşlardan Hasım Han ise "Bu tür destekler bizi çok mutlu ediyor. Fiyatlar da oldukça uygun. Birkaç tane meyve fidanı aldım. Bu ileride bana geçim kaynağı sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Yüksekova'da çiftçilere meyve fidanı desteği - Son Dakika
Ardahan'da tarımsal üretimi artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından düzenlenen projeler kapsamında 362 üreticiye 181 ton arpa ve yulaf tohumu dağıtıldı. Dağıtılan tohumlar 7 bin 240 dekar alanda ekilecek. Tarım ve Orman İl Müdürü, Ardahan'ın tarım ve hayvancılık potansiyelini daha üst seviyeye taşımak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, turistlerin ilgi odağı haline geldi. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen turist sayısında artış yaşanıyor. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginlikleri ile birlikte bayram tatili, yerli ve yabancı turistlerin şehri ziyaret etme isteğini artırdı. Otellerde doluluk oranları yüzde 60 seviyelerine ulaştı.
Ege Manisalılar Federasyonu, federasyona bağlı dernekler ve üyelerini iftar sofrasında bir araya getirdi. İzmir Tepekule Kongre Merkezindeki programa, İzmir ve Manisa'nın siyaset ve iş dünyasından önemli isimleri katıldı.
Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramı münasebetiyle geleneksel olarak düzenlediği kurum içi bayramlaşma programını gerçekleştirdi. Denizli OSB personeli düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Programda Bölge Müdürü Ahmet Taş ve birim amirleri konuşmalar yaptı. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu'nun rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?