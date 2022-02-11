Üye Girişi
Yüksekova'da şehir içi ulaşıma 50 kuruşluk zam - Son Dakika

Yüksekova'da şehir içi ulaşıma 50 kuruşluk zam

11.02.2022 09:45
Yüksekova'da şehir içi ulaşıma 50 kuruşluk zam

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehir içi yolcu ücretlerine 50 kuruş zam yapıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehir içi yolcu ücretlerine 50 kuruş zam yapıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin ve Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, şehir içi yolcu ücretlerine yapılan zamla ilgili ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "8 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu taşıma ücretlerine 50 kuruş zam yapılma zorunluluğu doğmuştur. Toplu taşıma ücretleri ile ilgili aldığımız kararda kartlı veya kartsız biniş şeklinde bir uygulama veya tarife söz konusu değildir. Minibüsçü esnafına dağıtılan normal tarife toplatılmış olup, resmi fiyat tarifeleri Yüksekova Şoförler Odamız tarafından dağıtılmıştır" denildi.

Daha önce 2 TL olan tam bilet 2.50 TL'ye, 1.50 olan öğrenci ücreti de 2 TL'ye çıkarıldı. - HAKKARİ

YORUMLAR
500

Esnaf ve Sanatkarlar, Türk Lirası, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüksekova'da şehir içi ulaşıma 50 kuruşluk zam - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:42 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu dans ettiği videosunu paylaştı
09:36 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?
09:23 Mahkum'da dün akşam neler oldu?
09:14 Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kurye yaşamını yitirdi!
09:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam ne oldu? Çukurova'da aşk galip geliyor mu?
09:10 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacak?
09:04 Yavru köpeklere zehir verip ölüme terk ettiler! 8'i hayatını kaybetti
08:52 2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı
08:42 İsrailli iş adamına İstanbul'da suikastı MİT önledi! İran'ın tuzağı böyle bozuldu
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 09:51:43. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksekova'da şehir içi ulaşıma 50 kuruşluk zam - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement