Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep

26.04.2022 12:48
Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep

Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan giyim kursunda çalışan kadınların diktiği elbiseler, İran ve Irak'tan büyük talep görüyor.

Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan giyim kursunda çalışan kadınların diktiği elbiseler, İran ve Irak'tan büyük talep görüyor.

Yüksekovalı kadınlar açılan kurs sayesinde hem meslek öğreniyor hem da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kurs bünyesinde diktikleri elbiseler için İran ve Irak'tan sipariş aldıklarını belirten Saynur Aker, "Biz 14 öğrenci ile başladık. Özellikle aldığımız siparişler üzerine çalışıyoruz. Kursumuz saat 12.00'de başlıyor ve 17.00'da bitiyor. Burada çalışan kadınlarımız hem ev ekonomisine katkı salıyorlar hemen meslek ediniyorlar. Yaptığımız ürünlere yurt için ve yurt dışında siparişler geliyor. Burada kadınlarımız kendi ayaklarının üzerinde duruyorlar ve güzel bir ortamımız var. İnşallah daha güzel işlere imza atacağız. Bize bu imkanı sağlayan Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep
Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep
Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep
Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep
Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep
Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep
Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep
Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep
Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep
Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep
Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep
Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep
Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep
Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep
Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep
Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep

YORUMLAR
500
İran'ın Erbil'e saldırısını soruşturan Irak Meclisindeki komisyon 'İsrail izine' rastlamadı İran'ın Erbil'e saldırısını soruşturan Irak Meclisindeki komisyon 'İsrail izine' rastlamadı Yüksekova Belediye Spor, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi Yüksekova Belediye Spor, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

Yüksekova, Hakkari, İran, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Hayatını kaybeden genç adam mahalleyi ayağa kaldırdı! Üst geçit yapılması için eylem yaptılar
12:49 Çin'den büyük atılım! Yılın ilk çeyreğinde altyapılara ayrılan bütçe 78 milyar dolara çıktı
12:48 ABD polisinden filmleri aratmayan operasyon! Yangında mahsur kalan bebek işte böyle kurtarıldı
12:35 AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri "Şenyaşar ailesi" nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan "iki yüzlü" iması!
12:20 Elon Musk'ın her hamlesi kripto para piyasasını etkiliyor! Dogecoin yüzde 25 değer kazandı!
11:12 Mansur Yavaş, çocuk başkan Esila'nın isteğini kırmayıp hayata geçirdi: Belediye personeli şiir okuyarak güne başlıyor
12:08 Mısır'da yeni bir tarihi hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:05 Kuzey Kore'de gece yarısı askeri tören! Nükleer silahlarla gövde gösterisi yaptılar!
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 13:00:39. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement