Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2027'de Kırsal Kalkınma Yatırım Programı'nın yenileneceğini, yeni programda hedef yatırım odaklı ve farklı zamanlarda başvuru imkanıyla daha etkin bir süreç yürüteceklerini bildirdi.

Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bu yıl büyükbaş ve küçükbaş temel desteklerini yüzde 43, arıcılıkta kovan başına destek tutarını yüzde 78 artırdıklarını, çoban desteğini 81 bin liradan 116 bin liraya çıkardıklarını söyledi.

Başlattıkları projelerin sonuçlarını ve etkilerini, verilere baktıklarında çok daha net gördüklerine işaret eden Yumaklı, "Büyükbaşta 2024'ten bu yana yüzde 7,4, küçükbaşta yüzde 16,1, planlı üretim bölgelerindeki buzağıda yüzde 30, kanatlı üretim bölgesinde kesime giden kanatlıda yüzde 23,2 hayvan varlığımız arttı. Bugün itibarıyla 17,8 milyon büyükbaş, 60,8 milyon küçükbaş, 394 milyon kanatlı ve 8,8 milyon arılı kovana sahibiz. Bu kategorilerin tamamında Avrupa'da ilk sıradayız." dedi.

Yumaklı, son 24 yıldaki ıslah çalışmalarıyla, ortalama sığır karkas verimini yüzde 68 artırarak 299 kilograma ulaştırdıklarını, son 3 yılda TİGEM işletmelerindeki büyükbaş hayvan varlığını yaklaşık 3 katına çıkardıklarını belirtti.

2,4 milyon doz septisemi aşısı ücretsiz uygulandı

Hayvancılığın geleceğinin yalnızca hayvan sayısına değil, hayvan sağlığı ve verimliliğine de bağlı olduğunu anlatan Yumaklı, 2,4 milyon doz septisemi aşısını 81 ilde ücretsiz uyguladıklarını dile getirdi.

Yavru kayıplarına yönelik ödemeleri yüzde 100 artırdıklarını, artık yetiştiricilerden aşı ve küpe ücreti almadıklarını vurgulayan Yumaklı, "Ülkemiz hayvancılığıyla ilgili en çok tartışılan konulardan biri de meralarımız olmuştur. Son 24 yılda en çok iyileştirdiğimiz alanlardan birisinin meralar olduğunu ve bu dönemde 25 milyon dekar alanda mera ıslah projesi uyguladığımızı vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Yumaklı, su ürünlerinde 2025'te, 627 bin tonu yetiştiricilik olmak üzere toplam 1 milyon 37 bin ton üretimle, su ürünleri ihracatında da 2025'te 2,3 milyar dolarla rekor kırdıklarını söyledi.

Su ürünleri ihracatının 2026 yılı sonunda 2,6 milyar dolar ve 2027 yılı sonunda 2,8 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Sucul biyoçeşitliliğimizin korunması için geçen yıl 207 bin denetim gerçekleştirdik. Bu yıl, Yalova'da uluslararası nitelikli Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'ni hizmete açtık. 2027'de ise aynı yerde Uluslararası Sucul Canlılar Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini kuracağız. 2027'de üretim planlamasına 6 yeni türü daha ekleyerek, planlı üretimin toplam içindeki oranını yüzde 85'e yükselteceğiz. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinde oldukça iyi bir aşama gerçekleştirdik. 2025'te belli ürünlerde uygulamaya başladığımız bu sistemi, 2026'da üretim planlaması kapsamındaki tüm ürünleri içerecek şekilde geliştirdik."

Yumaklı, Hayvancılıkta Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi'ni kurduklarını, büyükbaş hayvanların çipli kulak küpeleriyle kimliklendirmesinin doğum, aşılama, hareket, satış ve kesim gibi tüm süreçlerinin kayıt altında tutulabildiğini anımsattı.

Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Strateji Belgesi ile üretimden tüketime kadar, bütün süreçlerde teknolojinin kullanımını artıracaklarına işaret eden Yumaklı, "2026'da 52 bin eğitim ve yayım faaliyetiyle, 1,4 milyon üreticimize ulaştık. Birinci derece belge almaya hak kazanan örgüt sayısı bu yıl 145'ten 268'e çıktı." bilgilerini verdi.

Gelecek yıl 307 tesis faaliyete geçirilecek

Yumaklı, son 52 yılın en kurak döneminin 2025'te gerçekleştiğine dikkati çekerek, 2026'nın ise son 66 yılın en yağışlı dönemi şeklinde kayıtlara geçtiğini söyledi. Bu kapsamda suyun daha verimli kullanılması ve depolanması gerektiğini belirten Yumaklı, yatırımlarla, depolama kapasitesini 51 milyar metreküp artırarak 184 milyar metreküpe çıkardıklarını aktardı.

Yumaklı, 2026 yılı sonuna kadar 300 tesisi tamamlayacaklarını, 2027'de ise 14'ü baraj, 30'u sulama tesisi olmak üzere toplam 307 tesisi daha faaliyete geçireceklerini ifade etti.

Devlet Su İşleri (DSİ) yatırım bütçesinin dörtte birinin GAP'a ayrıldığını, bu kapsamda Silvan Projesi'nin 360 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip olduğunu vurgulayan Yumaklı, proje tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekar arazinin suyla buluşacağını belirtti.

"IPARD kapsamında 40 milyon avroluk çağrıyı ilan edeceğiz"

Yumaklı, tarımsal alanda yapılan yatırımlara sağladıkları desteklere değinerek, IPARD kapsamında, 2026 yılında 60 milyon avroluk çağrıya çıkıldığını ve yıl bitmeden 40 milyon avroluk bir çağrı daha ilan edileceğini bildirdi.

Yeni projeyle, 10 yılda 5,3 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacaklarını aktaran Yumaklı, "Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'nde, önümüzdeki aylarda ilk başvuru çağrısına çıkacağız. Üretimden işleme, depolama, lojistik ve paketlemeye kadar, bütün değer zincirini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Dünya Bankası finansmanıyla yürüteceğimiz bu projede, organize tarım bölgelerini önceliklendireceğiz." diye konuştu.

Yumaklı, 2027'de Kırsal Kalkınma Yatırım Programı'nın yenileneceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yeni programda hedef yatırım odaklı ve farklı zamanlarda başvuru imkanı ile daha etkin bir süreç yürütmüş olacağız. Üreticimizin finansmana erişimini de güçlendiriyoruz. Ekim sonu itibarıyla 872 bin 405 üreticimize, 676 milyar 839 milyon lira sübvansiyonlu kredi kullandırdık. Bu kredilerden doğan faizin ortalama yüzde 70'i devlet tarafından karşılandı."

Organize tarım bölgelerine 10 milyar lira kaynak

Organize tarım bölgelerinin yaygınlaştırıldığına dikkati çeken Yumaklı, "2027'de bu alanlara 10 milyar lira kaynak ayırdık. 11 bölgenin daha altyapısını tamamlayacağız." dedi.

Yumaklı, tarım sigortaları ile üreticilerin emeğinin afetlere karşı korunduğunu, 2006'dan bugüne kadar 79,2 milyar lira hasar ödemesi yaptıklarını aktardı.

Tarladan sofraya kadar bütün gıda zincirinin denetlendiğine işaret eden Yumaklı, "Geçen yıl 1 milyon 365 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. 2026 yılı sonunda bu sayının da üzerine çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"2027'de ilk kez karbon yutak ormanları tesis edeceğiz"

Yumaklı, ormanların gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olduğunu ve bu yıl yapay zeka destekli yangın risk tahmin sisteminin kullanılmaya başlandığını söyledi.

Ormanların 14 insansız hava aracı ve 776 kuleden 7 gün 24 saat gözlendiğini dile getiren Yumaklı, orman yangınlarına, 28 uçak, 119 helikopter, 5 bin 597 kara aracıyla müdahale ettiklerini kaydetti.

Yumaklı, 2027'de ilk kez karbon yutak ormanlarını tesis edeceklerini, Türkiye'nin doğal zenginliklerini de korumaya gayret ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin üretim gücünü dirençli kılmayı hedeflediklerini vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hedef doğrultusunda, destek programları, kredi destekleri, yatırım ödenekleri, vergi harcamaları, KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri dahil olmak üzere ayırdığımız toplam kaynağı geçen yıla göre yüzde 39 artırarak 2027'de 1 trilyon 305 milyar liraya çıkarıyoruz. Bakanlığımızın 2027 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler için toplam bütçe teklifi ise 760 milyar 597 milyon liradır. Bu kaynakları kamu mali disiplinine uygun, ekonomik, etkin ve verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

(Bitti)