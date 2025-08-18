Yumurta Fiyatlarında Belirsizlik - Son Dakika
Ekonomi

Yumurta Fiyatlarında Belirsizlik

Yumurta Fiyatlarında Belirsizlik
18.08.2025 09:37
Yumurta fiyatları 30'lu kolilerde 160-170 lira seviyesine çıktı, üreticiler maliyet artışını bekliyor.

"Mayıs çukuru" denilen talebin azaldığı dönemde marketlerde fiyatı 100 liraya kadar düşen yumurtanın 30'lu kolileri bugünlerde ortalama 160-170 liradan alıcı buluyor.

Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, dünyada en ucuz protein olarak bilinen yumurtanın her yaşta insanın tüketmesi gereken son derece besleyici bir gıda olduğunu söyledi.

İçerdiği vitamin ve minerallerle, protein oranıyla çocukların gelişiminde önemli rol oynayan yumurtanın fiyatında zaman zaman değişkenlikler olabildiğini anlatan Afyon, bunda talep ve yumurtlayan tavuk sayısının önemli olduğunu aktardı.

Özellikle "Mayıs çukuru" denilen talebin azaldığı ve üretimin fazla olduğu dönemde üreticiden çıkış fiyatının 2,7 liraya kadar düştüğünü ve bunun market fiyatlarını da aşağıya çektiğini dile getiren Afyon, şöyle konuştu:

"Üretici maliyet tarafında ama piyasa üstte. Üretici bir tık daha yükselirse mayıs çukurundan tam anlamıyla çıkacağız. Üretici tarafı maliyet çizgisinde hareket ediyor. 3 lira civarında üreticiden çıkıyor. Üzerine eklenen ambalaj, nakliye, tüccar ve market karı derken 5,5 liraya ve üzerinde satılıyor. Üreticiden çıkış fiyatının yüzde 10 daha yükselmesi bizim açımızdan daha iyi olacak. Bu noktada marketlerin fiyatları sabit tutması ucuz proteine ulaşımda sorun oluşturmayacaktır."

Marketlerde 30'luk koli fiyatlarının 160-170 liralarda olmasını makul bulduklarını belirten Afyon, buralarda kalmasını beklediklerini anlattı.

Hazirana kadar olan dönemde yumurta üretiminde tavukların gençleştirilmesi nedeniyle azalma yaşandığını ve temmuzla birlikte tekrar üretimin artmaya başladığını belirten Afyon, "Üretim daha da artacak ve 9'uncu ayda üretimimiz eski seviyesine rahatlıkla dönecektir. Okulların açılmasıyla fiyatlar biraz daha artar ama bu fırsatçılık olarak nitelendirilmesin. O dönemde yumurtaya daha çok talep gösteriliyor. Aracılır, tüccarlar yumurtayı korkusuzca kamyon kamyon alıyor. Hızlı talep artışı fiyatları yukarı taşıyabiliyor." dedi.

İhracattaki fonun kaldırılmasının fiyatları çok etkilemediğine dikkati çeken Afyon, "Ama kota sürüyor. İhtiyacımız fazlasını göndereceğiz. İç piyasa fazlası varsa ihracata gönderilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, arz güvenliğini gözeterek yürütüyor bu konudaki süreci. Biz de buna uyuyoruz" diye konuştu.

Üreticinin ayakta kalması için fiyatların yüzde 10 civarında daha yükselmesini istediklerini aktaran Afyon, "Üreticiden çıkış fiyatı 3,5 lirayı bulmaz ama 3 lira da az kalıyor. Burada özellikle okulların açılmasıyla başlayacak talepte tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor. Yumurtamız bol miktarda ve ülkeye yetecek düzeyde hatta fazlası var. Tüketiciler, aşırı fiyatlanmaları takip etsinler yüksek fiyatlara talep göstermesinler." ifadesini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
