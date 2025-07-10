Yumurta İhracatında Fiyat İstikrarı - Son Dakika
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Ekonomi

Yumurta İhracatında Fiyat İstikrarı

10.07.2025 15:02
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YÜSAD Başkanı, yumurta ihracatının kayda bağlanmasının fiyat istikrarı sağlayacağını belirtti.

Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği (YÜSAD) Başkanı Metin Akman, yumurta ihracatının kayda bağlanmasının kısa vadede fiyatlarda istikrar sağlayabileceğini belirterek, "Yumurta fiyatlarında uzun vadede istikrarın sağlanması için arz ve talep esnekliğini, üreticinin yatırım motivasyonunu artırmak, yumurta ürünleri sanayisinin gelişimini sağlamak öncelik olmalı." dedi.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Ticaret Bakanlığınca yumurta arzında sıkıntı yaşanmaması, yurt içi üretim ve tüketim dengesinin korunması, yurt içi tüketimin vatandaşlar için makul fiyatlarla karşılanması, sürdürülebilir gıda arzının ve tüketiminin sağlanması amacıyla çeşitli kararlar alındı.

Bu kapsamda, Resmi Gazete'nin 25 Mart 2025 tarihli sayısında yayımlanan "Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" ile sofralık yumurta ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında kilogram başına 50 sent karşılığı Türk lirası kesinti uygulanması kararlaştırıldı.

Fiyat artışlarının engellenmesi amacıyla alınan kararın ardından, fon kesintisinde artışa gidildi. Sofralık yumurta ihracatında uygulanacak kesinti tutarı, Cumhurbaşkanı Kararı ile kilogramda 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltildi.

Bu kararların ardından Bakanlık tarafından yeni bir adım daha atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile tavuk yumurtası, "ihracı kayda bağlı mallar listesi"ne eklendi.

"Fiyat istikrarı yumurta üreticisinin refahını artırır"

YÜSAD Başkanı Akman, yumurta ihracatının, geçmiş yıllarda toplam üretimin yüzde 20-25'i olduğunu, bu düzenlemeye rağmen de ihracat yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Kararın, kısa vadede yumurta fiyatlarında istikrarı sağlayabileceğine işaret eden Akman, şunları kaydetti:

"Yumurta fiyatlarının, gıda enflasyonuna paralel olarak ve manşet enflasyondan negatif ayrışarak artmaya devam etmesi doğaldır. Yapısal reformlar yapılmadan arz ve talep esnekliğinin sağlanması mümkün değildir. Fiyat istikrarı, yumurta üreticisinin de refahını artırır. Yumurta fiyatlarında uzun vadede istikrarın sağlanması için arz ve talep esnekliğini, üreticinin yatırım motivasyonunu artırmak, yumurta ürünleri sanayisinin gelişimini sağlamak öncelik olmalı."

Kaynak: AA

Metin Akman, Politika, Ekonomi, İhracat, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yumurta İhracatında Fiyat İstikrarı - Son Dakika

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