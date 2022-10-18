Yumurtacı tavuklarda büyütme kafesi kullanımında süre uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yumurtacı tavuklarda büyütme kafesi kullanımında süre uzatıldı

18.10.2022 08:50
Yumurtacı tavuklarda büyütme kafesi kullanımında süre uzatıldı

Yumurtacı tavukların bakıldığı ve yetiştirildiği yerlerde birim alanda besi yoğunluğunun 12'den 9 tavuğa indirilmesine ve zenginleştirilmemiş büyütme kafeslerinin kullanılabilmesine ilişkin süre 3 yıl uzatıldı.

Yumurtacı tavukların bakıldığı ve yetiştirildiği yerlerde birim alanda besi yoğunluğunun 12'den 9 tavuğa indirilmesine ve zenginleştirilmemiş büyütme kafeslerinin kullanılabilmesine ilişkin süre 3 yıl uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, her metrekare kullanılabilir alan için sürü yoğunluğu 9 tavuğu geçemeyecek ancak kullanılabilir alanın, kullanılabilir zemin yüzeyine eşit olması durumunda, 22 Kasım 2014'ten önce kurulmuş işletmeler için kullanılabilir her metre alanda besi yoğunluğu 31 Aralık 2025'e kadar 12 tavuk olabilecek. Söz konusu tarih daha önce 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti.

Çalışmakta olan mevcut işletmelerde, zenginleştirilmemiş büyütme kafesleri 1 Ocak 2026'dan itibaren kullanılamayacak. Bu tarih daha önce 1 Ocak 2023 olarak duyurulmuştu.

YORUMLAR
500
Eski tip sürücü belgesini yenilemeyenler yola çıkamayacak! Değişim süresi 31 Aralık'ta sona eriyor Eski tip sürücü belgesini yenilemeyenler yola çıkamayacak! Değişim süresi 31 Aralık'ta sona eriyor Antalya haberleri... Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası, Alanya'da yapılacak Antalya haberleri... Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası, Alanya'da yapılacak Eski tip sürücü belgesini yenilemeyenlere uyarı: Son gün 31 Aralık Eski tip sürücü belgesini yenilemeyenlere uyarı: Son gün 31 Aralık
Kaynak: AA

Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yumurtacı tavuklarda büyütme kafesi kullanımında süre uzatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan staj yapacak öğrencilere müjdeli haber! Asgari ücret seviyesine çıkacak
14:38 İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 7 ilçede 10 saat boyunca su kesintisi yaşanacak
14:27 İran polisinin gözaltına aldığı kadını taciz ettiği anlar infiale yol açtı
14:19 ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirilen son anketinde AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
14:18 26 milyon euroluk golcü Ay-Yıldızlı formayı giyecek mi? Stefan Kuntz büyük çaba sarf ediyor
14:15 Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP, Basın Kanunu'nun tartışma yaratan 29. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
13:52 ABD Büyükelçisi'ne MHP lideri Bahçeli'den çarpıcı yanıt: Türkiye'de aptal yok
13:48 Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'dan da hissedildi
13:46 Çeçenistan'da iç savaş tehlikesi! Askere alınmak ve Ukrayna'ya gitmek istemeyen Çeçenlerle Kadirov'a bağlı birlikler arasında çatışma çıktı
13:29 Yedek kulübesinde sigara içerek skandala imza atan ünlü futbolcu Nainggolan, Royal Antwerp'te kadro dışı bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 15:00:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yumurtacı tavuklarda büyütme kafesi kullanımında süre uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement