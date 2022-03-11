YUNTAR markası tescillendi - Son Dakika
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YUNTAR markası tescillendi

11.03.2022 12:26
YUNTAR markası tescillendi

Yunusemre Belediyesi'nin Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında danışmanlık hizmeti alarak gerçekleştirdiği "Yöresel Ürünler Markalaşıyor" projesinde "YUNTAR" markası tescillendi.

Yunusemre Belediyesi'nin Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında danışmanlık hizmeti alarak gerçekleştirdiği "Yöresel Ürünler Markalaşıyor" projesinde "YUNTAR" markası tescillendi.

Yunusemre Belediyesi Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle bir projeyi daha hayata geçirdi. Yunusemre Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kırsal kalkınma çalışmalarını taçlandıracak markalaşma süreci ile ilgili Zafer Kalkınma Ajansı'na 2021 yılında başvurusu yapılan "Yöresel Ürünler Markalaşıyor" projesi tamamlandı. Proje kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle 2018 yılında fizibilitesi, 2021 yılında da yapımı tamamlanan Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi bünyesindeki makine ve işleme tesislerinde işlenerek katma değeri arttırılan son ürün olarak kullanıcıya sunulacak ürünler, YUNTAR markası altında toplandı. Marka ve logo tasarımı ile tescil işlemleri yapıldı. Üreticileri desteklemek, kaliteli ve sağlıklı ürünleri uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturmak amacıyla kurulan, üreticilerin ve vatandaşların yüzünü güldürecek olan YUNTAR Gıda Şarküteri Marketi de hizmete açıldı. - MANİSA

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Yunusemre Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi YUNTAR markası tescillendi - Son Dakika


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