Yunus Emre Enstitüsü'nün Malezya'da açtığı sergi büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Yunus Emre Enstitüsü'nün Malezya'da açtığı sergi büyük ilgi gördü

Yunus Emre Enstitüsü'nün Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlediği 'Bir Diplomatın Tuvalinden Türkiye' sergisi, Türkiye'nin kültürel ve mimari zenginliklerini yağlı boya tekniğiyle tuvaline yansıtan Derya Atabey Köksal'ın eserleriyle büyük ilgi gördü. Sergi, Yunus Emre Enstitüsü'nün Kuala Lumpur şubesinde 10 Temmuz'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

08.07.2024 13:07
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Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Bir Diplomatın Tuvalinden Türkiye" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Enstitüsü dünyanın farklı yerlerinde açtığı merkezlerinde Türkiye'nin nitelikli bir şekilde tanıtılmasına yönelik faaliyetler düzenlemeye ve sanatseverleri bir araya getiren etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği İkinci Katibi Derya Atabey Köksal'ın Türkiye'nin kültürel ve mimari zenginliklerini yağlı boya tekniğiyle tuvaline yansıttığı eserlerden oluşan kişisel sergisi yoğun ilgi gördü.

Enstitünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen serginin açılış programına Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ömer Altun, yabancı misyon şefleri, yerel kurumların temsilcileri, sanatseverler ve özel davetliler iştirak etti.

"Ülkemin zengin kültürel mirasını sanatsal bir bakış açısıyla resmetmeye çalıştım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya'da Türkiye'yi tüm kültürel zenginlikleriyle tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Yüksel, "Kıymetli mesai arkadaşımız Derya Atabey Köksal'ın Türkiye resimlerini Malezyalı sanatseverlerle paylaşmak fikri hem ülkemizi tanıtmak hem de arkadaşımızı desteklemek bakımından çok faydalı bir proje oldu. Hem kendisine hem de Yunus Emre Enstitümüze verdikleri destek için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği İkinci Katibi Derya Atabey Köksal da Türkiye'nin birbirinden güzel yerlerinden yağlı boya resimler yapma fikrinin kendisini en başından beri çok heyecanlandırdığını aktararak, "Bir yıl boyunca mesaimi ve aile sorumluluklarımı da aksatmadan geceleri resim yaparak hem günün yorgunluğunu attım hem de ruhumu besledim. Ülkemin zengin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini sanatsal bir bakış açısıyla resmetmeye çalıştım." değerlendirmesinde bulundu.

Sergisinde her bir tuvalin üstüne resimdeki yerle ilgili açıklama ve bir video izlenebilecek QR kod ekledikleri bilgisini paylaşan Köksal, şunları kaydetti:

"Böylece sergimizi, ziyaretçilere ülkemizi daha da kapsamlı şekilde tanıtabilecek interaktif bir sergiye çevirmiş olduk. Açılışta misafirlerimizin olumlu yorumları ve ilk fırsatta Türkiye'ye gitme dileklerini paylaşmaları çok mutluluk vericiydi. Bir diplomat olarak ülkemizi sadece diplomatik alanda değil, sanatsal alanda da temsil etmiş olmak ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmuş olmanın büyük sevinç ve gururunu yaşıyorum. Bu süreçteki destekleri için Sayın Büyükelçime ve Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ömer Altun ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

Sergi, 10 Temmuz'a kadar Yunus Emre Enstitüsünde Kuala Lumpur şubesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yunus Emre Enstitüsü'nün Malezya'da açtığı sergi büyük ilgi gördü - Son Dakika

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