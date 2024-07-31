Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı Başvuruları Başladı

Ekonomi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından geliştirilen Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) başvuruları başladı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, sınavda başarılı olan adaylara verilen Türkçe Yeterlik Belgesi'nin sağladığı avantajlar, yabancılar için TYS'yi cazip kılmaya devam ediyor.

Enstitü, TYS'yi, yurtdışı temsilciliklerinde ve Türkiye'de Ankara, İstanbul ve Kilis'te 21 Eylül'de eş zamanlı uygulayacak.

Başvurular, 25 Ağustos'a kadar enstitünün internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Yunus Emre Enstitüsü'nün geliştirdiği Avrupa Dil Sınavları Geliştiricileri Birliği (Association of Language Testers in Europe-ALTE) Q-mark onayını alarak Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip dil sınavı TYS, 2013'ten itibaren binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yılda üç kez kağıt tabanlı olarak uygulanan sınavda adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ölçülüyor. Sınavda başarılı olan adaylara puanlarına göre B2 ve C1 düzeylerinde "Türkçe Yeterlik Belgesi" veriliyor.

Belgeye sahip olan adaylar, Türkiye'deki üniversitelerde Türkçe hazırlık bölümüne gitmeden eğitimlerine başlayabiliyor.