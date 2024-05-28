Yunusemre Belediye Başkanı işçilere ikramiye sözünü tutuyor

Ekonomi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda işçilere verdiği ikramiye sözünü tutuyor. İkramiyeler 15-20 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacak.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda işçilere verdiği ikramiye sözü için yetkili sendika olan Hizmet İş Manisa Şube Başkanı Rahmi Okan Polat ve yönetimi ile bir araya gelerek protokol imzaladı.

İkramiyelerin 15 - 20 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını dile getiren Başkan Balaban, her zaman işçi ve emekten yana bir tavır sergilediklerini söyledi. Belediye Başkanı Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal demokrat dünya görüşümüzün gereği her zaman emekten yana olduk. 1 Mayıs'ta işçi kardeşlerimize 2 bin TL ikramiye sözü vermiştik. Şimdi de protokolünü imzalıyoruz. İşçilerimizin hesaplarına ikramiyelerini 15-20 Haziran tarihleri arasında yatıracağız. Sendika başkanımıza ve işçi kardeşlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

" Türkiye'ye örnek bir tavır sergilemiştir"

Hizmet İş Manisa Şube Başkanı Rahmi Okan Polat ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Göreve geldiği günden bu yana işçinin emekçinin hakkını gözeten Belediye Başkanımız Türkiye'de örnek bir davranış sergilemiştir. Bu anlamda işçi ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de işçiden ve emekçiden yana bir tavırla yanımızda olacağına inanıyorum." - MANİSA