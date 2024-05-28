Yunusemre Belediye Başkanı, Madeni Sanatkarlar Odası Üyeleriyle Buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Yunusemre Belediye Başkanı, Madeni Sanatkarlar Odası Üyeleriyle Buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı, Madeni Sanatkarlar Odası Üyeleriyle Buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Madeni Sanatkarlar Odası üyelerinin sıkıntılarını dinledi ve sorunları çözmek için çalışma başlatacaklarını ifade etti.

28.05.2024 14:01  Güncelleme: 14:04
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Madeni Sanatkarlar Odası üyelerinin sıkıntılarını dinledi. Küçük Sanayi Sitesi'nde kronik hale gelen sorunları aşmak için çalışma başlatacaklarını ifade eden Başkan Balaban, sorunları oda ve belediye diğer iştirakçilerle birlikte aşacaklarını söyledi.

Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı, Manisa Motorlu Araçlar Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Ülke, Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak ve Küçük Sanayi Sitesi esnafı Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ağırladı. Başkan Balaban'a Belediye Başkan Yardımcısı Haydar İzci ve Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar eşlik etti. Başkan Balaban'a esnaf olarak yaşadıkları sıkıntıları anlatan esnaflar, oda yönetimleri olarak bu konuda ortak çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Terk edilen, hurdaya dönen araçlar, zabıta noktası kurulması, yağmur suyu drenaj hattı, kaldırım çalışmaları, yeşil alanların bakımı, yangın yollarının durumu, yollara hız kesiciler konulması gibi konularda görüş alışverişinde bulunan esnaflar, sorunların aşılması konusunda yapılması gerekenleri anlattı.

'Sorunları birlikte çözelim'

Esnafları dinleyen Belediye Başkanı Balaban, tüm iştirakçilerle ortak bir çalışma yapılması konusundaki çağrısını yinelerken; Yunusemre Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevleri yapacaklarını söyledi. Başkan Balaban yaptığı açıklamada, "Sorunları yavaş yavaş çözeriz. Ancak bir konuda sanayi esnafımız ile anlaşmamız gerekir. Sanayideki gayrı resmi kapatmaları resmiye dönüştürmemiz lazım. Bu konuda mecliste de bir karar alabiliriz. Oda başkanlarımızda kendi üyelerini bu anlamda bilinçlendirir. Yaşanan sorunların çözümü noktasında herkes üzerine düşen sorumluluğu alması gerekiyor. Özellikle sanayideki hurdaların da sahiplerini tespit edip onlara bir tebligat göndermemiz gerekiyor. Yarın 'benim malıma el koydu' demesin. Bunun da önlemini birlikte almamız gerekir. Hız kesiciler bizim yetkimizde değil. Hız kesiciler konusunda ilgili birimlerimiz gerekli araştırmasını yapar. Belediyemize cezai işlemi yoksa 3-5 tane hız kesici yapabiliriz. Yeşil alanların işgaliyesini de bir araştıracağız. Yaşanan tüm sorunları sanayi esnafımız ile birlikte çözüme kavuşturacağız. Taşın altına hep birlikte elimizi koyacağız. Belediyemizin imkanları çerçevesinde ne yapılması gerekiyorsa yapacağız." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediye Başkanı, Madeni Sanatkarlar Odası Üyeleriyle Buluştu - Son Dakika

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