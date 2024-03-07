Yunusemre Belediyesi Muradiye Mahallesi\'nde Yol Çalışmasına Başladı

Ekonomi

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde yeni yol çalışmasına başladı. Yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Muradiye'nin Menemen Yoluna tek çıkışı söz konusuyken bizim bu yaptığımız iki gidiş iki geliş olmak üzere 4 şeritli yol bağlantısı hemzemin geçit üzerinden sağlanmış olacak. Eminim Muradiye'nin sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğu çok rahatlayacak." dedi.

İlçede nüfusu hızla gelişen Muradiye'de yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Yunusemre Belediyesi, Muradiye'de ihtiyaç olan yolda çalışmalara başladı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Muradiye trafiğinin çok rahatlayacağını belirten Başkan Çerçi, "Yunusemre Belediyesi olarak gerek Karaali gerekse Muradiye mahallelerinde çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Buarada Horozköy tarafından Muradiye'nin girişi eski Muradiye yolu üzerinde Evrenos tarafındaki belediyemizin yaptığı sahamızın hemen yanındaki alandan petrol istasyonu ile bizim alanımızın dibinden imar planına işlemiş olduğumuz yolun burada çalışmalarına başladık. Geçen hafta bize burada bir aciliyet olduğu intikal etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüştük. Karayollları Müdürlüğü ve Demiryolları İzmir Bölge Müdürlüğü ile görüştük. Projeler tamamlandı ve Yunusemre Belediyesi ekipleri olarak Muradiye tarafından araçlarımızı soktuk. Bugün itibari ile yol çalışmamıza başladık. Zannediyorum en fazla bir hafta sürecektir. Yine Menemen tarafından da yarın itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin araçları çalışmalara başlayacak. Bu proje kapsamında burada geçici olarak bir hemzemin geçit oluşturulacak." dedi.

Muradiye'de nüfusun hızla arttığına bu yüzden ihtiyaçların da arttığına dikkati çeken Başkan Çerçi, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızdan bize geçen hafta iletildi. Bizler de bunun uygulamasını başlattık. Muradiye bildiğiniz gibi bizim en büyük mahallemiz. 2014 yılında 7 bin olan Muradiye nüfusu bugün itibariyle 42 bini geçmiş durumda. Burada üniversitemiz, sanayi bölgelerimiz var. Dolayısıyla Muradiye'nin Menemen yoluna tek çıkışı söz konusuyken bizim bu yaptığımız iki gidiş, iki geliş yolla beraber 4 şeritli bir yol bağlantısı hemzemin geçit üzerinden yeni bir yol olarak sağlanmış olacak. Eminim Muradiye'nin sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğu çok rahatlayacak. Muradiye'miz buradan büyük fayda sağlayacak. Yunusemremize ve Muradiye'ye hayırlar getirsin. İnşallah bir hafta on gün içerisinde resmi izinlerini de tamamlayarak bu yolu açacağız. Hayırlı uğurlu olsun." - MANİSA