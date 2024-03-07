Yunusemre Belediyesi Muradiye Mahallesi\'nde Yol Çalışmasına Başladı

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde yeni yol çalışmasına başladı. Yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Muradiye'nin Menemen Yoluna tek çıkışı söz konusuyken bizim bu yaptığımız iki gidiş iki geliş olmak üzere 4 şeritli yol bağlantısı hemzemin geçit üzerinden sağlanmış olacak. Eminim Muradiye'nin sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğu çok rahatlayacak." dedi.
İlçede nüfusu hızla gelişen Muradiye'de yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Yunusemre Belediyesi, Muradiye'de ihtiyaç olan yolda çalışmalara başladı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Muradiye trafiğinin çok rahatlayacağını belirten Başkan Çerçi, "Yunusemre Belediyesi olarak gerek Karaali gerekse Muradiye mahallelerinde çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Buarada Horozköy tarafından Muradiye'nin girişi eski Muradiye yolu üzerinde Evrenos tarafındaki belediyemizin yaptığı sahamızın hemen yanındaki alandan petrol istasyonu ile bizim alanımızın dibinden imar planına işlemiş olduğumuz yolun burada çalışmalarına başladık. Geçen hafta bize burada bir aciliyet olduğu intikal etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüştük. Karayollları Müdürlüğü ve Demiryolları İzmir Bölge Müdürlüğü ile görüştük. Projeler tamamlandı ve Yunusemre Belediyesi ekipleri olarak Muradiye tarafından araçlarımızı soktuk. Bugün itibari ile yol çalışmamıza başladık. Zannediyorum en fazla bir hafta sürecektir. Yine Menemen tarafından da yarın itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin araçları çalışmalara başlayacak. Bu proje kapsamında burada geçici olarak bir hemzemin geçit oluşturulacak." dedi.
Muradiye'de nüfusun hızla arttığına bu yüzden ihtiyaçların da arttığına dikkati çeken Başkan Çerçi, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızdan bize geçen hafta iletildi. Bizler de bunun uygulamasını başlattık. Muradiye bildiğiniz gibi bizim en büyük mahallemiz. 2014 yılında 7 bin olan Muradiye nüfusu bugün itibariyle 42 bini geçmiş durumda. Burada üniversitemiz, sanayi bölgelerimiz var. Dolayısıyla Muradiye'nin Menemen yoluna tek çıkışı söz konusuyken bizim bu yaptığımız iki gidiş, iki geliş yolla beraber 4 şeritli bir yol bağlantısı hemzemin geçit üzerinden yeni bir yol olarak sağlanmış olacak. Eminim Muradiye'nin sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğu çok rahatlayacak. Muradiye'miz buradan büyük fayda sağlayacak. Yunusemremize ve Muradiye'ye hayırlar getirsin. İnşallah bir hafta on gün içerisinde resmi izinlerini de tamamlayarak bu yolu açacağız. Hayırlı uğurlu olsun." - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Yunusemre Belediyesi Muradiye Mahallesi'nde Yol Çalışmasına Başladı - Son Dakika
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekme çabalarında olduklarını belirterek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltme hedefindeyiz. Diyarbakır OSB'nin 5. etap arsa tahsislerine başlayacağını belirten Fidan, şu ana kadar 300'e yakın yerli ve yabancı firma arsa tahsisi konusunda başvuru yaptı. Mustafa Fidan, Diyarbakır'ı ihracatta hak ettiği seviyelere taşımak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekmek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltmektir.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın turizmde geçen yıl rekor sayıda turist aldığını ve Türkiye'nin rekor sayıda gelir elde ettiğini hatırlatarak, bu sene 17 milyondan fazla ziyaretçi beklediklerini söyledi. Bakan Ersoy, Antalya için ilçe bazında ayrı bir çalışma yapacaklarını belirtti.
Starbucks'ın Orta Doğu'daki franchise sahibi Alshaya Group, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle 2000 kişiyi işten çıkardı. Şirket, zorlu ticaret koşulları ve boykotlarla mücadele ettiğini belirtti.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında 5 bin 850 çiftçiye 210 ton yonca, 370 ton da korunga tohumu desteği sağlandı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çiftçilere destek verdiklerini belirterek, tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaptı. Programda 580 ton tohumun dağıtımı gerçekleştirildi.
Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 'Finansal Okuryazarlığa Giriş' konulu toplantıda, yatırımlara yardımcı olacak ipuçları ve doğru yatırım stratejileri anlatıldı. Toplantıda, finansal yatırım araçları, portföy yönetimi ve ekonomi-politika gündeminin takibi gibi konular ele alındı. Katılımcılara Kuşadası illüstrasyon haritasından oluşan çerçeve hediye edildi.
Sosyal belediyecilik alanında farklı proje ve desteklerle halkın yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle Halk Kart desteğinden yararlanan vatandaşların hesabına ek bin TL yatırdı. Bu destekle Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
ET ve Süt Kurumu, ramazan nedeniyle et ürünlerini daha fazla tüketiciye ulaştırmak amacıyla et üretimini artırdı. 14 ildeki 15 kombinada et üretimi 2 katına çıkarılırken, mağazalarda da gece 23.00'e kadar hizmet verilecek. İstanbul ve Ankara'daki bazı marketlerde ise kırmızı et fiyatları sabitlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?