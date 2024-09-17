Yunusemre Belediyesi\'nden Avrupa Hareketlilik Haftası\'na Özel İndirim

Ekonomi

Yunusemre Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'nda hareketliliği desteklemek ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla işe bisiklet ya da yürüyerek gelen belediye personeline Yunus Park Meydan Restorant'ta özel indirim uyguladı.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Yunusemre Belediyesi anlamlı bir çalışmaya imza attı. Belediye, hareketliliği desteklemek, çevre bilinci oluşturmak amacıyla bisiklet ya da yürüyerek işe gelen personele Yunus Park Meydan Restoran'da güne özel indirim uyguladı. Etkinliğe katılan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, günlük hayatta sağlık için düzenli spor yapılması gerektiğini hatırlatarak bu konuda duyarlı davranan belediye personeline teşekkür etti. Federasyon Manisa Temsilcisi Remzi Yıldız da etkinlikten dolayı farkındalık oluşturulduğu için Yunusemre Belediyesi ve Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti. - MANİSA