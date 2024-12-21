Yunusemre Belediyesi Yeni Yıl Çarşısı Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yunusemre Belediyesi Yeni Yıl Çarşısı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Yunusemre Belediyesi Yeni Yıl Çarşısı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Yunusemre Belediyesi, 100. Yıl Meydanı'nda kurulmuş olan Yeni Yıl Çarşısı ile Manisalı esnafa destek veriyor. 29 Aralık’a kadar açık kalacak çarşıda, hediyelik eşyalardan yöresel ürünlere kadar çeşitli ürünler satışa sunuluyor.

21.12.2024 12:23  Güncelleme: 12:26
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Yunusemre Belediyesi tarafından 100. Yıl Meydanı'nda kurulan Yeni Yıl Çarşısı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Manisalı esnaf ve belediye bünyesindeki Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri kursiyerlerinin stantlarından oluşan çarşı, 29 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak.

Yunusemre Belediyesi tarafından 100. Yıl Meydanı'nda kurulan Yeni Yıl Çarşısı, ziyaretçilerini ağırlayacak. Yeni yıl ruhunu yaşatmak ve vatandaşlara keyifli bir alışveriş deneyimi sunmak amacıyla düzenlenen çarşı, 29 Aralık Pazar gününe kadar açık olacak. Manisalı esnaflar ve belediye bünyesindeki Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri kursiyerlerinin ürünlerini satışa sundukları stantlardan oluşan Yeni Yıl Çarşısı, hediyelik eşyalardan yöresel ürünlere, el yapımı süslerden lezzetli yiyeceklere kadar birçok alternatif sunuyor. Çarşının açılışı düzenlenen organizasyonla gerçekleştirildi. Açılışa Başkan Balaban'ın Eşi Serap Balaban, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisalı esnaflar kazanacak

Manisalı esnaflardan oluşan çarşının kendileri için büyük önem arz ettiğini dile getiren Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, gösterdiği duyarlılıktan dolayı, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti.

Çarşı 29 Aralık Pazar Gününe kadar açık kalacak

"Hem alışveriş yapıp hem de keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi çarşımıza bekliyoruz" diyen Belediye Başkanı Balaban ise açılışta yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Yunusemre Belediyesi olarak biz kültürde, sanatta, sporda iyi işler yapıyoruz. Burada da yeni yıla en iyi dileklerle ve kazançla girmek için yeni yıl çarşısını belediyemiz imkanları çerçevesinde sade ve güzel olarak gerçekleştirdik. Ama bunu yaparken de Manisalı esnafımızın onayını aldık. Bu işbirliği hem Manisalı esnafa hem halkımıza hem de belediyemize kazandırıyor. Burada Manisa esnafı on gün boyunca ürünleriniz satacak. Daha da önemlisi kadın dayanışma ve eğitim merkezlerimizde saygıdeğer kadın kardeşlerimizin ürettiği ürünler de burada satılacak, o aileler için bir gelire emeklerinin karşılığını almaya dönüşecek. Yani hep kazan kazan ilkesiyle güzel bir oluşum yaptık. On gün boyunca burada güzel işler olacak. Herkes kazanacak. Yunusemre Belediyesi'nin ilkesi halkın kazandığı esnafın kamunun kazandığı bir çalışma tarzıdır."

Konuşmaların ardından stantları gezen Başkan Semih Balaban ve beraberindekiler esnaflara iyi kazançlar diledi. Çarşının açılışında çocuklar için etkinlikler ve Yunusemre Kent Tiyatrosu oyuncularının sürpriz gösterileri düzenlendi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediyesi Yeni Yıl Çarşısı Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika

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