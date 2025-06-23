Yunusemre\'de Ayakkabı Atölyesi Açıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sektörden gelen talep üzerine Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan ayakkabı atölyesi, ilk kursiyerlerini ağırlamaya başladı. İlk kursiyerleri Halk Eğitim Merkezi'nin kendi usta öğretici kadınları olan kurs sayesinde ayakkabı sektörünün nefes alması sağlanacak.

Yıllardır farklı alanlarda eğitim veren usta öğretici kadınlar, şimdi yeni bir alanda meslek öğrenmek için sıralara oturdu. Ayakkabı üretiminin tüm inceliklerinin öğretildiği atölyede, kadınlar hem üretimi öğreniyor hem de ayakkabı sektörünün ara eleman ihtiyacına doğrudan çözüm sunmaya hazırlanıyor. Tohumları 2020 yılında atılan ve 2 ay önce açılan kursla yüzde yüz deriden ayakkabı üretimine başlayan Yunusemre Halk Eğitim Merkezinin ürünleri, HEMAY adıyla satışa çıktı.

Kalıp çıkarmadan dikişe, montajdan kalite kontrolüne kadar geniş bir yelpazede eğitim alan kursiyerler, ilerleyen süreçte hem üretim sahasında hem de yeni kurslarda eğitimci olarak yer alacak. Bu yönüyle proje, sektöre nitelikli iş gücü kazandırmakla kalmayacak; kadın istihdamına da doğrudan katkı sağlayacak.

Yunusemre Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, ayakkabı sektöründen gelen yoğun talep doğrultusunda projeyi hızla hayata geçirdiklerini belirtti. Kurs sonunda sertifika alacak usta öğreticiler, ihtiyaç duyan işletmelere yönlendirilerek sektörde aktif rol alacak.

2019 yılında kurum müdürü olarak atanan ve 2020 yılından bu yana Sayacılık Kursu için çaba verdiklerini kaydeden Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, "En son açtığımız kurslardan bir tanesi sayacılık kursu. Ayakkabıcılık sektörüne destek amacıyla giriştiğimiz bir kurs. Bu hikaye 2020 yılında ortaya çıktı. Dönemin valisi, kaymakamı, İl Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Ayakkabıcılar Odası'ndan gelen bir taleple bu hayali kurmaya başladık. Halk eğitimlerin sadece dikiş nakıştan ibaret olmadığını bu kurs sayesinde daha da güzel göstereceğiz herkese. Kurs başlayalı 2 ay kadar oldu. İlk etapta terlik üretimi ile başladık. Hayat Boyu Öğrenme Haftasında ilk ürünlerimizi sergiledik. Vatandaşlardan çok olumlu dönüşler aldık. Terlikten sonra sandalet, sandaletten sonra da kışlık çocuk ayakkabıları olarak devam edeceğiz." dedi.

"Amacımız ayakkabı üretecek kişileri yetiştirmek"

"Gelen taleplere göre de kendimize yön vereceğiz." diyen Oğuz, "Şu anda ürettiklerimizin satışını Okul Aile Birliği kanalıyla gerçekleştiriyoruz. Kurum binamızın içerisinde bir sergi alanımız var. İsteyen vatandaşlarımız oradan gelip ürünlerimizi görebilirler, deneyebilirler, satın alabilirler. Bu atölyeyi kurarken ayakkabıcılık sektöründeki eleman sıkıntısına bir nebze olsun can suyu olabilmekti amacımız. Burada asıl amacımız binlerce ayakkabı üretmek değil, o ayakkabıları üretecek kişileri yetiştirmek." diye konuştu. Oğuz ayrıca HEMAY ismi için marka tescili başvurusu yaptıklarını ve onay beklediklerini de sözlerine ekledi.

"Çırak yetişmemesinden dolayı ön ayak oldum"

Sayacı Ustası olan ve halk eğitim merkezi usta öğreticilerine bilgilerini aktaran 47 yaşındaki Halit Borucu, "Ayşen Hocamla Ahmet başkanımızın aracılığıyla tanıştım. Bu işe ön ayak olmamı istediler. Ben de seve seve kabul ettim. Yani mesleğimizde çırak yetişmemesinden dolayı buna ön ayak olmak istedim. Aynı zamanda kendi işimi devam ettiriyorum sanayide. Buraya da gelip bu işleri yapıyorum. Sayacılık bölümünde dikiş tarzında işler yapıyoruz şu anda ama meslekte eski olduğum için birçok iş elimden geliyor. Saraçlarından, kesiminden dikiminden. Bunlara müdahil oluyoruz. Bizim yaptığımız ürünlerin hepsi yüzde 100 deri. Tabak halinde geliyor derilerimiz. Bunların kesim bıçakları var, preslerimiz var. Ön çalışması yapıldıktan sonra bunların kesimleri yapıyorlar. Tıraş dediğimiz olaylar var. Onlar yapılıyor. Deriyi ayakta sabit tutması için içe yapışan takviye bezlerimiz var. Fırında onlar yapışıyor. Tele makinesi diyoruz biz onlara. Onları yapıştırıp ondan sonra latex dediğimiz sürme makinelerimiz var. Latex'ten geçirip ön hazırlığımız bitmiş oluyor burada. Ondan sonra bu sayacıya veriliyor. Sayacı da kendi planına göre numarası 3-2-1 diye numaralarımız var. Boy boy hazırlanıp dikim aşamasına geçiliyor. Dikimden sonra kesim aşaması var. Kesim ve saraç ayakkabının tabanının şilte dediğimiz olaylar var. Bunları hazırlayıp sonra saraca bayanlara gönderiyoruz. Bayanlar saraçlarını yapıp bize tekrar geldiğinde kalıp aşaması var bunun. Önce geldikten sonra bizde kalıplanıyor. Sıcaktan geçip tekrar soğuk makineye giriyoruz. Soğuk şoklama. İçindeki maddeler kendini olgunlaştırıp ayakkabı o şekil kalıyor yani sert anlamında kalıyor. Bir yandan bozulmaması için. Ondan sonra kutu ve ambalaj geçiyoruz." dedi.

"Sektörde nitelikli elemana ihtiyaç var"

"Sektörde nitelikli elemana ihtiyacımız var." diyen Borucu, "Bu iş karşılığını inşallah verecek. Onun için uğraşıyoruz. Emek veriyoruz. Karşılığını da inşallah alacağız. Sektörde çırak, yamak, kalfa ve usta. Çırak bir yıl içinde makas tutmasını ve çekiç kullanmasını öğrenir. Kesmeyi yani makas tutmak dediğimiz kesmeyi, sürmeyi, çekiç tutmayı bir yıl içinde çırağımız öğrenir. Arkasından yamak kısmına geçer. Bunun üstesi olur. Tulum çevirmeleri olur. Yamak da bu kısımları alır. Kalfa bunların hepsini idare eden kısım. Hem keser, hem diker, hem tezgahımızı yönetir. Bunları yapar. Usta da genel olarak başta zaten temel eğitim ve yönetime bakar." şeklinde konuştu.

"Öğrenip öğretmeyi amaçlıyoruz"

El Sanatları Tığ Örücülüğü Kursu Öğretmeni olan kursiyer Hatice Kübra Erdem ise şunları söyledi: "El sanatları öğretmeniyim. Tığ örücülüğü kursu öğretmeniyim. Burada HEMAY olarak terlik ve ayakkabı üretiyoruz. Bu işin ilk üreticilerindeniz. Burada öğreniyoruz bu işi. Öğrenip öğretmeyi amaçlıyoruz. Halit hocamızdan öğrendiklerimiz ile burada daha nice kursiyerler yetiştirmeyi düşünüyoruz. Burada olduğum için mutluyum." - MANİSA