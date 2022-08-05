Çamlıbel'de doğalgaz için ilk kazma vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çamlıbel'de doğalgaz için ilk kazma vuruldu

05.08.2022 14:27
Çamlıbel'de doğalgaz için ilk kazma vuruldu

Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarına başlanıldı.

Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarına başlanıldı.

Yüreğir Belediyesi ile Aksa Doğalgaz'ın imzaladığı protokolün ardından Çamlıbel Mahallesi'ndeki doğalgaz hattı için ilk kazma vuruldu. 2884 sokakta düzenlenen doğalgaz altyapı çalışması başlama törenine Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Aksa Doğalgaz Adana Bölge Müdürü Halit Demir, Çamlıbel Mahalle Muhtarı Zeki Alagöz ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Temiz ve konforlu bir yatırım olan doğalgazın Yüreğir'in tüm mahallelerinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirten Başkan Kocaispir, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Yüreğir'de doğalgaz altyapısının oluşturulması noktasında ciddi bir irade ortaya koyduk. Şu ana kadar ilçemizde gerçekleştirilen doğalgaz yatırımı 300 kilometre. Bunun maddi karşılığı yaklaşık 60 milyon lira. 2022 yılı için öngörülen yatırım tutarı ise yaklaşık 20 milyon lira. Çamlıbel Mahallemizde ilk kazmayı bugün vuruyoruz. Yaklaşık 10 kilometrelik bir altyapı çalışması yapılacak. Allah nasip ederse yılsonu itibarı ile Çamlıbel ve Mutlu mahallemizde vatandaşlarımızı doğalgaz ile buluşturmayı planlıyoruz. Doğalgazın mahallemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Mahalleli olarak uzun yıllardır doğalgaz beklediklerini belirten Çamlıbel Mahalle Muhtarı Zeki Alagöz ise Başkan Kocaispir ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aksa Doğalgaz'ın Yüreğir'de şu ana kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla 17 mahallede toplam 17 bin 23 aboneye doğalgaz verildi. 2022 yılı yatırım programına göre ilçe genelinde toplam 68 kilometrelik hat çekilmiş olacak. - ADANA

YORUMLAR
500
Yüreğir'de doğal gaz altyapısı çalışmaları sürüyor Yüreğir'de doğal gaz altyapısı çalışmaları sürüyor Pozantı'ya doğalgaz geliyor Pozantı'ya doğalgaz geliyor
Kaynak: İHA

Yüreğir, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çamlıbel'de doğalgaz için ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:53:09. #1.13#
SON DAKİKA: Çamlıbel'de doğalgaz için ilk kazma vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement