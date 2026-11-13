Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, 100 dönümde 131 bin 435 TL'lik ücreti eleştirdi - Son Dakika
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, 100 dönümde 131 bin 435 TL'lik ücreti eleştirdi

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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, 100 dönümde 131 bin 435 TL\'lik ücreti eleştirdi
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, tarım arazisi vasıf değişikliğinde çiftçiden alınan yüksek ücretlerin kaldırılmasını istedi. Doğan, tek tapulu 100 dönümlük arazide maliyetin 131 bin 435 TL'ye ulaştığını, bu ücretlerin üretimi zorlaştırdığını söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2024 öncesinde ücretsiz olan tarım arazisi vasıf değişikliği işlemleri için çiftçiden yüksek ücretler alındığını belirterek uygulamanın kaldırılması çağrısında bulundu.

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım arazilerinin tarla, bahçe ve sera gibi vasıflara dönüştürülmesinde alınan ücretlerin çiftçi için ağır bir mali yüke dönüştüğünü söyledi.

Çiftçinin tek bir işlem için üç ayrı kuruma ödeme yaptığını belirten Doğan, "Lisanslı Harita ve Kadastro Büroları (LİHKAB) her tapu için 10 bin TL, tapu müdürlükleri ise 9 bin TL işlem masrafı alıyor. Bunlara ek olarak Tarım İl Müdürlüğü arazi büyüklüğüne göre ayrıca vasıf değişikliği ücreti talep ediyor. Bugün 10 dönüme kadar olan araziler için 6 bin 235 TL, 11 dönüm için 7 bin 415 TL, 100 dönüm için ise 112 bin 435 TL isteniyor. Böylece tek tapulu 100 dönümlük bir arazinin vasıf değişikliği maliyeti 131 bin 435 TL'ye ulaşıyor" dedi.

Doğan, "LİHKAB'a ve tapuya işlem ücretini zaten ödeyen çiftçiden Tarım İl Müdürlüğü tarafından ayrıca bu kadar yüksek bedel alınmasını hakkaniyetli bulmuyoruz. Bu ücretleri haklı gösterecek hizmetin ne olduğu çiftçiye açıkça anlatılmalıdır" diye konuştu.

Gübre, mazot, ilaç, tohum, işçilik ve sulama maliyetlerinin arttığını, ürün fiyatlarının ise düşük kaldığını hatırlatan Doğan, "Birçok üreticimiz gelirleriyle üretim masraflarını dahi karşılayamıyor. Böyle bir ortamda yüz bin lirayı aşan ücretler üretimi teşvik etmek yerine zorlaştırıyor ve çiftçiyi üretimden uzaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz uygulamaya geri dönülmeli

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulunan Doğan, "Tarım İl Müdürlüğü'nce alınan bedellerin kaldırılmasını ve 2024 öncesindeki ücretsiz uygulamaya dönülmesini istiyoruz. Üreticinin önüne mali engel çıkarılmamalı, üretimin önünü açılmalıdır. Çiftçimiz üretsin ki ülkemiz kazansın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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