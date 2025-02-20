Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Artıyor

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Ocak ayı verilerine göre; yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 20,47 artarken aylık yüzde 2,01 oldu.

TÜİK, 2025'in ocak ayına ait yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2025 yılı ocak ayında yüzde 2,01 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,26 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 20,45 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 21,66 artış, imalatta yüzde 20,45 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 19,42 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 20,57 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 21,87 artış, enerjide yüzde 11,19 artış, sermaye mallarında yüzde 21,84 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,99 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,63 artış, imalatta yüzde 1,99 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,53 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,28 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,77 artış, enerjide yüzde 7,52 artış, sermaye mallarında yüzde 1,08 artış olarak gerçekleşti.