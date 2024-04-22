Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Mart ayında yıllık yüzde 67,25 arttı, aylık yüzde 4,70 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,70 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,10 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,25 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,14 artış gösterdi.
YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 67,25 arttı
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 67,20 artış, imalatta yüzde 67,25 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 58,67 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 72,76 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 72,70 artış, enerjide yüzde 69,88 artış, sermaye mallarında yüzde 76,14 artış olarak gerçekleşti.
YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 4,69 arttı
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,46 artış, imalatta yüzde 4,69 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 5,03 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,64 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,76 artış, enerjide yüzde 3,55 artış, sermaye mallarında yüzde 4,72 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Mart Ayında Yüzde 67,25 Arttı - Son Dakika
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