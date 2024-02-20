Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Ocak Ayında Yükseldi

Ekonomi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,57, yıllık bazda da yüzde 59,27 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, ocakta bir önceki aya ve geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 4,57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,72 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,76, imalatta yüzde 59,24 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 51,36, dayanıklı tüketim malında yüzde 65,98, dayanıksız tüketim malında yüzde 65,37, enerjide yüzde 47,22, sermaye malında yüzde 69,3 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,7, imalatta yüzde 4,60 artış olarak hesaplandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ara malında yüzde 3,32, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,3, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,63, enerjide yüzde 4,52 ve sermaye malında ise yüzde 5,84 artış kaydedildi.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları Yıl/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24 -2,33 -1,41 0,82 1,17 -0,45 1,81 2020 2,39 0,77 3,48 5,46 1,47 0,95 1,64 7,46 3,08 4,62 2,02 -0,76 2021 -1,37 -2,46 7,45 7,14 4,69 3,93 0,34 -0,92 1,55 7,93 13,49 25,92 2022 3,25 2,35 7,29 2,61 6,51 9,18 0,66 2,64 0,67 1,34 2,28 2,77 2023 4 0,42 1,65 2,43 0,45 15,62 15,34 1,95 -0,59 1,35 3,51 2,28 2024 4,57 YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları Yıl/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2019 35,35 30,71 32,24 33,43 30,66 22,23 16,32 -2,94 -11,15 -2,88 5,59 8,93 2020 9,53 12,38 12,43 13 10,06 14,82 19,49 30,23 33,15 37,69 41,12 37,56 2021 32,51 28,27 33,19 35,31 39,6 43,72 41,89 30,81 28,87 32,96 47,89 87,64 2022 96,44 106,13 105,82 97,11 100,54 110,66 111,34 118,94 117,04 103,79 83,66 49,9 2023 50,98 48,13 40,35 40,1 32,13 39,92 60,32 59,24 57,25 57,25 59,15 58,4 2024 59,27

Kaynak: AA