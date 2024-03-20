Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Şubat Ayında Yüzde 62,38 Arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Şubat ayında yıllık yüzde 62,38 arttı, aylık yüzde 2,38 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Şubat ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,38 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 52,96 artış gösterdi.
YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 62,41 arttı
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,69 artış, imalatta yüzde 62,41 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 53,62 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 70,60 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 67,20 artış, enerjide yüzde 68,64 artış, sermaye mallarında yüzde 70,30 artış olarak gerçekleşti.
YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,39 arttı
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,20 artış, imalatta yüzde 2,39 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,52 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,62 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,91 artış, enerjide yüzde 9,99 artış, sermaye mallarında yüzde 1,28 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL
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