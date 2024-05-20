Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 65,53 Arttı

Ekonomi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 65,53 arttı, aylık yüzde 1,37 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,10 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 65,46 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 69,45 artış, imalatta yüzde 65,46 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 58,07 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 70,12 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 70,03 artış, enerjide yüzde 74,24 artış, sermaye mallarında yüzde 72,01 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,33 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,57 artış, imalatta yüzde 1,33 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,65 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,59 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,90 artış, enerjide yüzde 2,68 artış, sermaye mallarında yüzde 1,40 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL