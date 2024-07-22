Yurt Dışı Üretici Fiyatları Haziranda Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt Dışı Üretici Fiyatları Haziranda Arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyatları Haziranda Arttı

TÜİK verilerine göre, ihracat amaçlı faaliyet yürüten yurt dışı üretici fiyatları haziranda aylık yüzde 0,97, yıllık yüzde 44,51 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yıllık yüzde 54,03, imalatta yüzde 44,35 artış kaydedildi.

22.07.2024 12:14
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ihracat amaçlı faaliyet yürüten yurt dışı üretici fiyatlarının haziranda aylık yüzde 0,97, yıllık yüzde 44,51 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,51 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,50 arttı.

Sanayinin iki sektörü olan madencilik ve taş ocakçılığında yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 54,03, imalatta yüzde 44,35 artış gösterdi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri de ara mallarında yüzde 39,19, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 53,68, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 48,13, enerjide yüzde 38,35 ve sermaye mallarında yüzde 49,02 fiyat artışı olarak gerçekleşti.

Aylık yurt dışı üretici fiyatları madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,97, imalat sektöründe yüzde 0,97 artış kaydetti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise ara mallarında yüzde 0,46, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,42, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,32, enerjide yüzde 0,07, sermaye mallarında yüzde 1,35 fiyat artışı olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Madencilik, İhracat, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt Dışı Üretici Fiyatları Haziranda Arttı - Son Dakika

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