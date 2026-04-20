Yurt Dışı Üretici Fiyatları Mart\'ta Yükseldi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının mart ayında yıllık 35,40, aylık yüzde 3,94 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2026 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,40 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 30,23 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,25 artış, imalatta yüzde 35,10 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 29,85 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 39,86 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 39,45 artış, enerjide yüzde 88,91 artış, sermaye mallarında yüzde 27,93 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,97 artış, imalatta yüzde 3,98 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,90 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,99 artış, enerjide yüzde 58,87 artış, sermaye mallarında yüzde 0,07 azalış olarak gerçekleşti.