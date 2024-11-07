Yurt Dışına Çıkış Harcı Dijitalleşiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt Dışına Çıkış Harcı Dijitalleşiyor

Yurt dışı harç pulu 1 Ocak'tan itibaren sona eriyor, dijital ödeme yöntemleriyle devam edecek.

07.11.2024 15:16
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Yurt dışına çıkarken fiziki olarak alınan "harç pulunun" kullanımı 1 Ocak itibarıyla sona eriyor.
Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne açıldı. Taslak, kağıt tasarrufları tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlandı.

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEMEK DE MÜMKÜN

Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. GİB'in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı yatırılabiliyor.

GEÇERLİLİK TARİHİ DOLUYOR

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, "yurt dışına çıkış harç pulu" ile ödenmesi usulü kaldırılacak. Ancak 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak.
Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Hukuk, Dünya, Mobil, Son Dakika

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